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فيديو.. ضربات جوية للتحالف طالت أهدافاً في مطار صنعاء

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صورة من قصف مطار صنعاء
صورة من قصف مطار صنعاء

فيديو.. ضربات جوية للتحالف طالت أهدافاً في مطار صنعاء

الأهداف شملت مواقع تدريب عناصر إرهابية ومقر سكن المدربين والمتدربين

دبي - العربية.نت

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بثّ تحالف دعم الشرعية في اليمن صوراً للضربات الجوية التي طالت أهدافا مشروعة في مطار صنعاء اليوم الإثنين.

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف أن عملية عسكرية محدودة طالت أهدافاً عسكرية مشروعة بمطار صنعاء.

التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية بمطار صنعاء اليمن التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية بمطار صنعاء

كما قالت إن مطار صنعاء تم قصفه بعد استخدامه عسكريا من قبل الحوثيين ومساهمته بالعمل العسكري.

وأضافت أن إجراءات وتدابير لحماية المدنيين اتخذت خلال الضربات ضد مواقع بمطار صنعاء.

مواقع للمسيرات

وأوضحت قيادة التحالف أن الأهداف العسكرية شملت 6 مواقع يتم استخدامها لإدارة نشاط هجمات المسيرات.

إلى ذلك، أكدت أنه تم إسقاط الحماية عن مطار صنعاء بناء على فقرة 2 من المادة 52 من البروتوكول الإضافي، مشيرة إلى أن إجراءات قانونية اتخذت بناء على الفقرة 2 من المادة 52 والقاعدتين 7و8 من القانون الدولي.

وقالت إن إجراءات وتدابير لحماية المدنيين اتخذت خلال الضربات.

مواقع تدريب

كذلك، أضافت أن الأهداف شملت مواقع تدريب عناصر إرهابية ومقر سكن المدربين والمتدربين، وشملت مخزنين للطائرات المسيرة والمفخخة.

وقالت إنه تم تحييد وتدمير هذه الأهداف، ميراً إلى أن لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار.

وكان العميد ركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد لـ العربية/الحدث، اليوم الإثنين، أن ميليشيات الحوثي تعمدت مهاجمة المدنيين والمطارات في السعودية.

أضاف أن ميليشيات الحوثي استخدمت الأعيان المدنية كغطاء لعملياتها العسكرية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات قانونية قبل توجيه ضربات عسكرية في مطار صنعاء.

كذلك، أكد أن القانون الدولي يجيز رفع الحصانة عن المواقع المدنية. وأوضح أن التحالف منح المدنيين إنذارا بمغادرة مطار صنعاء رغم علمه بعدم وجودهم.

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