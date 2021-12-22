الرئيس اليمني يؤكد على التوافق مع السعودية تجاه القضايا المصيرية

نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، التأكيد على التوافق بين بلاده والسعودية تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني.

وقالت الوكالة إن هادي عبّر في اجتماع مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن "التوافق الأخوي الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره".

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وأضافت أن الرئيس اليمني أكد أيضا على مكانة العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين وآفاق تعزيزها وتطويرها، مجدداً تأكيده على واحدية الهدف والمصير المشترك في مواجهة التحديات في مختلف المواقف والظروف.