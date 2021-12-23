.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف: تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ هجوم وشيك بالبحر الأحمر

  • الخط
زورق حوثي مفخخ - أرشيفية

التحالف: تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ هجوم وشيك بالبحر الأحمر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس، تدمير زورق حوثي مفخخ قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.

وقال إن ميليشيا الحوثي أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة.

التحالف: مقتل 310 عناصر حوثية باستهدافات في مأرب اليمن التحالف: مقتل 310 عناصر حوثية باستهدافات في مأرب

كما أضاف "دمرنا ما مجموعه 99 زورقاً مفخخاً هدد الحوثيون بها الملاحة البحرية".

وفي نوفمبر الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك. وأكد استمرار انتهاك ميليشيات الحوثي لنصوص اتفاق استوكهولم ووقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.

كما شدد على أن السلوك الحوثي الإيراني يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت رعت اتفاقاً بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر عام 2018.

وخصص الاتفاق جزءاً من بنوده الأساسية للتهدئة العسكرية في الحديدة الساحلية غرب اليمن، اشتملت على وقف إطلاق النار، وإحلال قوات أمنية، وخفر السواحل في المدينة وموانئها الثلاثة، مع انسحاب الميليشيات إلى خارجها ونزع الألغام التي قامت بزراعتها.

ميناء الحديدة
ميناء الحديدة

ومع أن الاتفاق جاء، بحسب مراقبين، إنقاذاً للميليشيا بعد تقدم سريع للقوات المشتركة وصل أحياء الحديدة وطوق معظم جهاتها، إلا أن الحوثيين واصلوا خروقاتهم المباشرة لوقف إطلاق النار، واستمروا في زرع الألغام، وقصف المدنيين، ورفض الانسحاب من المدينة وموانئها.

كما تعمدت الميليشيات منذ سريان اتفاق ستوكهولم ارتكاب جرائم بحق المدنيين بقصف القرى والأحياء السكنية والمزارع في مختلف مديريات المحافظة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أغنى رجل في آسيا يتحدث عن أفضل 5 كتب في عام 2021 أغنى رجل في آسيا يتحدث عن أفضل 5 كتب في عام 2021
أطباء الجيش الأميركي يبتكرون أول لقاح ضد أطباء الجيش الأميركي يبتكرون أول لقاح ضد "أوميكرون"
الأكثر قراءة
كلبة وجراؤها ينقذون رضيعة من البرد والحيوانات المفترسة كلبة وجراؤها ينقذون رضيعة من البرد والحيوانات المفترسة
فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي
سحل والدته وشنقها حتى الموت.. جريمة تهز مصر سحل والدته وشنقها حتى الموت.. جريمة تهز مصر
مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة
هذا سبب زيادة أعداد المقاهي في السعودية هذا سبب زيادة أعداد المقاهي في السعودية
لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب! لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب!
قبل أن تذهب
دراسات بريطانية جديدة حول خطورة كورونا أوميكرون
دراسات بريطانية جديدة حول خطورة كورونا أوميكرون
اكتشف المزيد