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نازحو اليمن يواجهون الويلات في مخيمات موبوءة

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اليمن والحوثي

نازحو اليمن يواجهون الويلات في مخيمات موبوءة

348 من مخيمات النازحين أي بنسبة 69% من المخيمات تفتقر إلى الخدمات الصحية

العربية. نت - أوسان سالم

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أظهرت نتائج دراسة مسحية رسمية مؤشرات إنسانية صعبة لأوضاع النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، حيث يوجد نحو 3 ملايين نازح يعيش 400 ألف منهم في مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات العيش والخدمات الأساسية.

وحسب المسح الذي أطلقته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، الأربعاء، هناك 548 مخيما في 13 محافظة يتواجد فيها 78 ألف أسرة تضم 403 آلاف نازح، بينما يبلغ عدد الأسر النازحة في منازل 366 ألف أسرة، أي مليونين و424 ألف شخص يقطنون في 900 تجمع سكاني.

وكشفت نتائج المسح الذي نشر بعنوان " النزوح في اليمن" أن 348 من مخيمات النازحين أي بنسبة 69% من المخيمات تفتقر إلى الخدمات الصحية، حيث وجد أن 21% من المخيمات تنتشر فيها الحصبة، و15% ينتشر فيها الكوليرا، و 14% ينتشر فيها إسهال دموي، و7% ينتشر فيها الجرب، و48% أمراض جلدية مختلفة، و61% إسهال مائي كما أن 56% من المخيمات ينتشر فيها الملاريا.

وسجلت الدراسة المسحية 57% من الاسر النازحة في المنازل تحتاج الى مياه صالحة للشرب، و48% من إجمالي النازحين في المنازل بحاجة الى مياه الاستخدام، فيما 57 بالمائة من المخيمات لا تتوفر فيها مياه مجانية، و37% تعاني من عدم توفر مياه صالحة للشرب.

وأظهر المسح أن نحو (14896) أسرة في مخيمات النازحين لا يوجد لديها حمامات أسرية، فيما (7076) من الحمامات بداخل مخيمات النازحين لا تصل إليها المياه.

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وبينت الدراسة، أن (78%) من النازحين في المنازل و44% من الأسر النازحة في المخيمات تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضحت الدراسة أن 18% من إجمالي الأطفال النازحين في المنازل في سن الدراسة غير ملتحقين في التعليم فيما بلغت نسبة الأطفال غير الملتحقين في التعليم بالمخيمات 42% من إجمالي الأطفال في المخيمات.

وأضافت، أن 30% من المخيمات لا يتوفر فيها تعليم للأطفال بينما 40% منها التعليم فيها بمستوى ضعيف جدا.

ووفقا للدراسة فإن النازحين في 79 مخيما مهددون بالطرد، في حين أن 77235 أسرة نازحة تسكن في المنازل مهددة بالطرد، منها 51001 أسرة بسبب عدم القدرة على دفع الإيجارات.

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