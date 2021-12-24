الإرياني: نحمل الحوثيين مسؤولية سلامة المختطفين

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن اعتراف ميليشيا الحوثي باحتجاز ثلاثة آلاف من الأسرى والمختطفين في أحد المواقع العسكرية بالعاصمة صنعاء، جريمة حرب.

وأضاف في سلسلة تغريدات، اليوم الجمعة، أن ذلك دليل إدانة على استمرارها في استخدام المدنيين بمن فيهم الأسرى المختطفون دروعا بشرية، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

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كما حمّل وزير الإعلام اليمني ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة آلاف المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحافيين والنشطاء وأسرى الجيش والمقاومة.

١-اعتراف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران باحتجاز ثلاثة آلاف من الأسرى والمختطفين في أحد المواقع العسكرية بالعاصمة المختطفة #صنعاء، جريمة حرب، ودليل إدانة على استمرارها في استخدام المدنيين بمن فيهم الأسرى المختطفين دروعا بشريا في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية pic.twitter.com/pEnwLz67XR — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 24, 2021

وأشار إلى أنهم يعانون ظروفا سيئة، حيث تعرض الميليشيا حياتهم للخطر عبر تجميعهم بالآلاف في معتقلات غير قانونية مستحدثة في مواقع عسكرية.

إلى ذلك، طالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة بإدانة هذه الجريمة النكراء والضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استخدام الأسرى المختطفين دروعا بشرية، والتنفيذ الفوري لاتفاق السويد بخصوص تبادل كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) دون قيد أو شرط.