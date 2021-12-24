التحالف: تدمير 20 آلية للميليشيات ومقتل 243 حوثياً بمأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ 42 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.

إلى هذا، أكد تدمير 20 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية بلغت 243 عنصرا إرهابيا بين صفوف الحوثيين.

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وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم، أنه دمر عمليات نقل أسلحة في العاصمة صنعاء وذلك بعد مراقبتها.

وأضاف أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مطالباً المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء.

كما أضاف أن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات أثناء مهلة التحالف، مشيراً إلى تدمير 9 مخازن للأسلحة بالمعسكر بعد نقل الأسلحة إليها.

وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

في الأثناء، أفادت مصادر للعربية/الحدث بأن التحالف استهدف مخازن للحوثيين بمعسكر التموين بصنعاء.

كما أضافت أن تحركات للحوثيين شهدها معسكر التموين قبيل استهدافه من التحالف.

وكان التحالف أعلن انتهاء المهلة التي أعلن عنها لميليشيا الحوثي لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء.