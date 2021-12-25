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التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية في صنعاء

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Coalition aircraft in Yemen
طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن

التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية في صنعاء

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات في صنعاء.

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إلى ذلك، أشار إلى أن العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تدمير أسلحة

وكان التحالف أكد، أمس الجمعة، أنه دمر عمليات نقل أسلحة في العاصمة صنعاء وذلك بعد مراقبتها.

وأضاف أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مطالباً المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء.

صورة من قصف مطار صنعاء
صورة من قصف مطار صنعاء

كما أضاف أن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات أثناء مهلة التحالف، مشيراً إلى تدمير 9 مخازن للأسلحة بالمعسكر بعد نقل الأسلحة إليها.

وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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