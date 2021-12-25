الجيش اليمني يتقدّم في تعز.. ومقتل 13 حوثياً بالحديدة

لقي 13 عنصرا من ميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح 5 آخرون، مساء الجمعة، بنيران القوات المشتركة، بمديرية الجراحي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

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وذكر إعلام القوات المشتركة، أن وحدات الاستطلاع رصدت 18 من عناصر الميليشيات الحوثية، أثناء تسللهم ومحاولتهم التمركز في موقع سابق قرب خطوط التماس في أطراف مديرية الجراحي جنوبي الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معهم بنجاح في الوقت والمكان المناسبين.

كما أكد مصرع 13 منهم، فيما أصيب 5 آخرون.

وأعلن تدمير آلية قتالية حاولت الميليشيات تمويهها بين الأشجار على مسافة 600 متر من الموقع المستهدف.

الحوثيون منهارون في تعز

في السياق، سيطرت القوات المشتركة على جبل منارة وسلاسل جبلية بمديرية مقبنة غرب تعز، وسط حالة من الانهيار في صفوف الميليشيات الحوثية.

بدوره، كشف مصدر عسكري، أن القوات المشتركة شنت هجوما عنيفا على مواقع ميليشيات الحوثي، وخاضت معارك شرسة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة سيطرت على سلاسل جبلية في وادي الأثاب باتجاه منطقة الأشوع، وتمكنت من الوصول إلى جبل منارة في مقبنة، مكبدة الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وذلك بعد خسائرها في جبهتي الجراحي وجبل راس بمحافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية.

أسلحة إيرانية تزيد أمد الحرب

يشار إلى أن هذه التطورات الميدانية أتت متزامنة مع تأكيد وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن تزويد إيران لميليشيا الحوثيين بالأسلحة يطيل أمد الحرب في اليمن.

وأضافت، الجمعة، أن نقل الأسلحة الإيرانية للحوثيين انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الدعم الإيراني لميليشياتها في المنطقة يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

كما أوضحت أن تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن عزز الهجمات الحوثية على مأرب، لافتة إلى أن الأسلحة الإيرانية للحوثيين تسببت بمأساة للمدنيين في اليمن.

إلى ذلك، دعت الأطراف اليمنية إلى التوصل لحل سياسي لإنهاء الحرب، مشددة على التزامها بمواجهة التهديد الإيراني في المنطقة.