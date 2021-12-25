اليمن.. قتلى ومصابون بقصف حوثي لسوق شعبي في مأرب

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 8 آخرون بينهم طفلان، اليوم السبت، في قصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية، على سوق شعبي جنوب مدينة مأرب، شمال شرقي اليمن.

إلى هذا، قال مدير مكتب حقوق الإنسان بمأرب عبدربه جديع، إن ميليشيات الحوثي قصفت مجمع آل جابر وسط سوق شعبي جنوب مدينة مأرب بصاروخ باليستي أسفر عنه سقوط 3 قتلى بينهم الطفل عبده حسن عضمان (14 عاما) وإصابة 8 آخرين بينهم الطفل حسين قاسم حسن ذو الثلاثة أعوام وألحق أضرارا مادية بالمجمع ومحيطه.

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واعتبر جديع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، استمرار قصف الميليشيات للأسواق الشعبية والأحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين في محافظة مأرب وتعمدها باستهداف المدنيين وقتل النساء والأطفال يثبت للعالم سلوكها الإجرامي ونهجها العدواني وإصرارها على انتهاك كافة القوانين والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين وتجرم استهدافهم في الصراعات والحروب.

يذكر أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا استهدفت مدينة مأرب المكتظة بالنازحين بنحو 17 صاروخًا باليستيًا خلال أقل من شهر، أسفرت جميع عمليات الاستهداف عن سقوط عشرات الضحايا في أوساط المدنيين.