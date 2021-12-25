وزير الإعلام اليمني: هجوم الحوثي على جازان "متعمد"

دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، الاستهداف الحوثي "المتعمد" للأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة جازان في السعودية، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال عبر حسابه على تويتر إن "الجرائم التي تشنها ميليشيا الحوثي وتستهدف أرواح المدنيين الأبرياء، والملايين من المقيمين في السعودية من مختلف الجنسيات، يؤكد مضيها بإيعاز إيراني في تصعيد هجماتها... ورفض كل دعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام، وعدم إكتراثها بالقوانين والمواثيق الدولية".

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كما أضاف أن هذه الهجمات "تهدد حياة أكثر من اثنين مليون مغترب يمني تحتضنهم المملكة"، مطالبا المجتمع الدولي بدعم الحكومة لاستعادة الدولة والتحرك الفوري "لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية ومحاكمة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب".

١-ندين ونستنكر باشد العبارات جريمة إستهداف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، المتعمد للأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية، والذي ادى الى مقتل مدنيين (مواطن سعودي، مغترب يمني) وإصابة 7 آخرين، وتضرر منازل ومحال تجارية pic.twitter.com/IoPErOc8pR — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 25, 2021

بدورها، استنكرت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق مقذوفات تجاه منطقتي جيزان ونجران بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ما قامت به ميليشيا الحوثي يعكس تحديها للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع قواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة".. معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا الأبرياء.

وجددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الإعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، مساء أمس الجمعة، وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على جازان، فيما أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، إصابة 7 مدنيين.

كما أشار إلى تضرر محلين تجاريين، و12 مركبة إثر الشظايا المتطايرة.