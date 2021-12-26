الإرياني: أدلة التحالف تثبت أن حزب الله وإيران من يدير المعارك في اليمن

أكد وزير الاعلام اليمني محمد الإرياني ان "المشاهد التي عرضها التحالف دليل على أن الحرس الثوري الإيراني ومليشيا حزب الله اللبناني هي من تدير العمليات العسكرية في اليمن (قيادة، تخطيط، قتال، تدريب، تسليح، تصنيع)، وهي من تطلق الصواريخ وتفخخ الطائرات لقتل اليمنيين واستهداف السعودية".

أضاف الارياني في حديث لـ"عكاظ": "نتسائل عن موقف الرئاسة والحكومة والقوى السياسية والنخب والشعب اللبناني الشقيق من العدوان الذي تقوده مليشيا حزب الله على اليمن والخراب والدمار الذي تسببت به وطال البشر والحجر ومئات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء وعن موقفهم من أنشطتها الإرهابية".

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عمل هستيري وجبان

وكان وزير الإعلام والثقافة اليمني قد وصف في وقت سابق عبر حسابه على تويتر، استهداف مليشيا الحوثي الأحياء السكنية في مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية، بأنها عمل هستيري جبان يكشف حجم الخسائر التي تتكبدها في مختلف جبهات القتال، وعدم اكتراثها بمصير الملايين من السكان والنازحين في المدينة، في ظل صمت دولي مستغرب وغير مفهوم.

كما استهدفت مليشيا الحوثي اليوم سوقًا شعبيًا في مفرق حريب جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي، وأسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل، وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، وخلف اضرارًا مادية كبيرة.

فيما استغرب الإرياني استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء جرائم القتل الممنهج الذي ترتكبه مليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة مأرب، وطالب بتحرك فوري لإدراج مليشيا الحوثي في قوائم الارهاب الدولية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.