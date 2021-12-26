شاهد.. مقر مدربي حزب الله في اليمن مع عناصر الحوثي

أظهر مقطع فيديو مصور، عرضه تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، مقر مدربي ميليشيا حزب الله اللبناني في اليمن مع المتدربين من عناصر ميليشيا الحوثي.

كما أظهر المقطع الطائرات المسيرة في مطار صنعاء الدولي.

شاهد.. مقر مدربي ميليشيا حزب الله اللبناني في #اليمن، مع المتدربين من العناصر الحوثية، ومخازن الطائرات المسيرة في مطار #صنعاء الدولي pic.twitter.com/OgV1JKqrDt — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 26, 2021

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وكشف التحالف، على لسان المتحدث الرسمي العميد ركن تركي المالكي، في إحاطة شاملة للأزمة اليمنية، عن أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن، واستخدام المطار لاستهداف السعودية.

وعرض التحالف صورا لعناصر من حزب الله تدرب ميليشيا الحوثي على إطلاق المسيرات.

وأكد المالكي أن "تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم، وهو يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن".

وأكد المالكي أن "النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب"، مشيرا إلى أن "ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران".

كما تحدث المالكي عن دور طهران في إذكاء "الفكر الطائفي في العراق وسوريا ولبنان".