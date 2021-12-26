.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد.. مقر مدربي حزب الله في اليمن مع عناصر الحوثي

  • الخط
من الفيديو
2 صور
اليمن والحوثي

شاهد.. مقر مدربي حزب الله في اليمن مع عناصر الحوثي

التحالف يعرض صوراً تظهر مخازن الطائرات المسيرة في مطار صنعاء الدولي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهر مقطع فيديو مصور، عرضه تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، مقر مدربي ميليشيا حزب الله اللبناني في اليمن مع المتدربين من عناصر ميليشيا الحوثي.

كما أظهر المقطع الطائرات المسيرة في مطار صنعاء الدولي.

وكشف التحالف، على لسان المتحدث الرسمي العميد ركن تركي المالكي، في إحاطة شاملة للأزمة اليمنية، عن أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن، واستخدام المطار لاستهداف السعودية.

وعرض التحالف صورا لعناصر من حزب الله تدرب ميليشيا الحوثي على إطلاق المسيرات.

التحالف: حزب الله يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين بالسعودية واليمن السعودية اليمن والحوثي التحالف: حزب الله يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين بالسعودية واليمن

وأكد المالكي أن "تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم، وهو يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن".

وأكد المالكي أن "النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب"، مشيرا إلى أن "ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران".

كما تحدث المالكي عن دور طهران في إذكاء "الفكر الطائفي في العراق وسوريا ولبنان".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بدقة تزيد على 97%.. صينيون يطورون بدقة تزيد على 97%.. صينيون يطورون "مدعي عام" يعمل بالذكاء الاصطناعي
طلاق شيرين وزواج حلا شيحة.. أبرز أحداث الوسط الفني بـ2021 طلاق شيرين وزواج حلا شيحة.. أبرز أحداث الوسط الفني بـ2021
الأكثر قراءة
سيارات محمد صلاح.. عددها 6 وثمنها قرابة 16 مليون جنيه سيارات محمد صلاح.. عددها 6 وثمنها قرابة 16 مليون جنيه
بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة
فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة
جراحة مبهرة لجنين في بطن أمه.. الطبيب السعودي يروي التفاصيل جراحة مبهرة لجنين في بطن أمه.. الطبيب السعودي يروي التفاصيل
بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا
شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته
قبل أن تذهب
العربية ترصد فرحة العراقيين بتطوير شارع المتنبي
العربية ترصد فرحة العراقيين بتطوير شارع المتنبي
اكتشف المزيد