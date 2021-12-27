التحالف: دمرنا مخازن للأسلحة بمعسكر مدرسة الدفاع الجوي في صنعاء

أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن بيانًا كشف فيه تفاصيل العملية الأخيرة التي نفذها ضد مليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف في البيان: "دمرنا مخازن للأسلحة بالمعسكر وسندمر أي نشاط لنقل وتحريك الأسلحة".

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وأضاف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، والعملية استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر مدرسة الدفاع الجوي بصنعاء".

العميد المالكي: ميليشيا الحوثي استخدمت مطار #صنعاء لإطلاق الصواريخ والمسيرات ومنظومات الدفاع الجوي ضد الأعيان المدنية

#العربية pic.twitter.com/lTbRZEvd73 — العربية (@AlArabiya) December 26, 2021

والسبت، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير مخازن لأسلحة حوثية نوعية بمعسكر التشريفات في صنعاء.

حزب الله يتحمل المسؤولية

وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن على حزب الله أن يتحمل المسؤولية وأن يعلم أنه شريك بهذه الأعمال العدائية ضد المملكة.

وأضاف، المالكي، خلال مؤتمر صحفي الأحد، "نحن كسعوديون قد نسامح، لكن لا ننسى، لا نغضب، لا نغضب، وإن غضبنا أوجعنا".

و عرضت قيادة التحالف، أدلة على تورط حزب الله الإرهابي في اليمن،حيث أظهر الفيديو قيادي من حزب الله اللبناني يعطي توجيهاته للمطلوب رقم 5 الإرهابي أبو علي الحاكم.

ويؤكد الفيديو تبعية المليشيا الحوثية للحرس الثوري الإيراني، ومليشيا حزب الله الإرهابية.

ويقول الإرهابي خلال الفيديو: "القطاع العسكري بالحديدة مهم كثيرًا، والبحر هو البوابة الوحيدة لوصول الدعم".

وأضاف القيادي بحزب الله : "حسن نصرالله قال أمس أنه بيتمنى يجاهد باليمن، مشروعنا أكبر من الخلافات التي بينكم، نحن تركنا كل شيء خلفنا وأتينا لنقف معكم".

وتابع: "الحرب السورية سوف تنتهي قريبًا، والمجاهدين أغلبهم سوف يأتون لليمن، نريد حشد كبير من المجاهدين، ونريد أيضًا ترتيب صفوفنا لمنع سقوط الحديدة".