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اليمن.. حدوث تسريب في أنبوب نفط "صافر" وتحذير من كارثة 

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تسرب نفط صافر
اليمن والحوثي

اليمن.. حدوث تسريب في أنبوب نفط "صافر" وتحذير من كارثة

وكيل محافظة الحديدة: هناك تسريب من أنبوب النفط الممتد إلى الخزان صافر

العربية. نت - أوسان سالم 

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كشف مسؤول يمني، عن حدوث تسريب من انبوب النفط الممتد الى الخزان صافر قبالة سواحل الحديدة، غربي البلاد، والذي يوصف بأنه "قنبلة موقوتة" يهدد بكارثة بيئية هي الأكبر في التاريخ.

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها، فيما تتهم الحكومة اليمنية الميليشيات باستخدام الخزان ورقة "ابتزاز سياسي".

خزان صافر
  • خزان صافر
  • صافر
  • تسرب نفط صافر
3 صور
خزان صافر
خزان صافر
صافر
صافر
تسرب نفط صافر
تسرب نفط صافر

وقال وكيل محافظة الحديدة اليمنية، وليد القديمي، في تغريدة وصفها ب"عاجل وهام" على صفحته بموقع تويتر، فجر الإثنين، ان "هناك تسريب من أنبوب النفط الممتد إلى الخزان صافر".. معتبرا ذلك "كارثة ستحل في البحر الأحمر".

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واتهم المسؤول اليمني، مجلس الأمن بالفشل في تنفيذ قراراته، وإنه "أصبح بكل بساطه ليس على مستوى مهمته"، وفق تعبيره، وذلك في إشارة إلى القرارات والدعوات المتكررة الصادرة عن مجلس الأمن للحوثيين بالسماح بسرعة لخبراء الأمم المتحدة بفحص خزان صافر النفطي، وتحميلهم مسؤولية تأخير التقييم الفني للخزان، وتحذيره من خطر انفجاره والتسبب بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة.

ودعا وكيل محافظة الحديدة، الدول المطله على البحر الأحمر بقيادة السعوديه واليمن ومصر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة تجاه هذه الكارثة البيئية.

وأعلنت ميليشيا الحوثي، مؤخرا، رفضها من جديد لخطة الأمم المتحدة لصيانة وتفريغ ناقلة النفط صافر التي تنذر بحدوث تسرب نفطي وكارثة بيئية هي الأكبر في التاريخ.

وطالب وزير المياه والبيئة اليمني، في وقت سابق ، بإدراج قيادة ميليشيا الحوثي كمجرمي بيئة، وأكد ان الوقت يتطلب دراسة كافة الخيارات لتفادي كارثة ناقلة صافر بما في ذلك دراسة إمكان استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة لمحاصرة التهديد الذي يطال مواردها الطبيعة ونظامها البيئي.

والناقلة “صافر” وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام المحمول على متنها (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.

وأظهرت صور من الأقمار الصناعية، سابقاً ، بدء حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الاحمر غربي اليمن.

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