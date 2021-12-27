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تعز.. غارات للتحالف تستهدف اجتماع حوثي ومصرع العشرات بينهم قيادات  

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التحالف يقصف أهدافا حوثية
أرشيفية
اليمن والحوثي

تعز.. غارات للتحالف تستهدف اجتماع حوثي ومصرع العشرات بينهم قيادات

الغارات الجوية لطيران التحالف أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية بينهم قيادات

العربية. نت - أوسان سالم 

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استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تجمعات لميليشيات الحوثي في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، أن الغارات الجوية لطيران التحالف أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية بينهم قيادات.

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وأكد، أن الطيران استهدف إجتماعاً للميليشيات الحوثية، ما أدى لمصرع عشرات المسلحين الحوثيين بينهم قيادات.. موضحا ان مِن بين من تم التعرف على اسمائهم، القيادي في صفوف الميليشيات المدعو أحمد محمد الحميري مدير مكتب الصحة بمديرية مقبنة.

ويتلقى الحوثيين ضربات موجعة من قبل طيران التحالف في مختلف جبهات القتال أوقعت خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

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