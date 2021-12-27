مصرع وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي بمعارك وغارات بمأرب

تكبدت ميليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الاثنين، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وجراء ضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في محافظة مأرب.

المعارك العنيفة شهدتها جبهات مأرب الغربية والجنوبية، تزامناً مع قصف جوي ومدفعي استهدف تحركات وتعزيزات للميليشيا الحوثية على امتداد مسارح العمليات القتالية.

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وأسفرت المواجهات وضربات التحالف عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات وأطقم قتالية.

وفي السياق، استقبلت القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة شبوة قوات العمالقة القادمة إلى المحافظة بتوجيهات رئاسية عليا لمشاركة قوات الجيش الوطني والمقاومة عمليات تحرير مديريتي بيحان وعين.

وظهر في الصور التي تم تداولها قائد محور عتق وقائد القوات الخاصة وقائد شرطة الدوريات وأمن الطرق مع قائد قوات العمالقة عبد الرحمن الجعري.

وقوبلت هذه الخطوة من القيادات الأمنية والعسكرية بترحاب واسع، خصوصا في هذه المرحلة التي تتطلب لم الشمل وجمع الكلمة لمواجهة العدو المشترك المتمثل بميليشيا الحوثي الإرهابية.