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إصابة عشرات الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بشبوة

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الجيش اليمني في شبوة

إصابة عشرات الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بشبوة

دبي - العربية.نت

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بعد وصول تعزيزات من القوات المشتركة إلى جبهات محافظة شبوة لتحرير المديريات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في وقت متأخر مساء الاثنين على الأطراف الحدودية لمحافظة شبوة.

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وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت خلال المواجهات من تدمير العديد من الآليات العسكرية للميليشيات ومقتل وإصابة العشرات من العناصر المدعومة إيرانياً.

كما أكدت المصادر أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وأن المواجهات تدور بين الجانبين بمختلف أنواع الأسلحة، في ظل خسائر بشرية كبيرة للميليشيات الحوثية.

الجيش اليمني
الجيش اليمني

وكانت الميليشيات الحوثية كثفت هجماتها في سبتمبر الماضي انطلاقاً من محافظة البيضاء، وتمكنت من السيطرة على مديريات عين وبيحان وعسيلان في شبوة. وهو التقدم الذي مكنها من فتح جبهة جديدة نحو مأرب من جهة حريب وصولاً إلى احتلال مديريات العبدية وجبل مراد والجوبة، غير أنها اصطدمت جنوب مأرب بمقاومة شرسة من قبل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، حيث تدور المعارك على حدود جبال البلق، في حين تتواصل معارك استنزاف الميليشيات في جبهات الكسارة غرب المحافظة النفطية، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.

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