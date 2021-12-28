صورة مؤلمة.. قناص حوثي يقتل طفل يمني عائد من المدرسة

قتل طفل بقناصة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الإثنين، شمال مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وأوضح مصدر محلي، أن الطفل هزاع سلطان 12 عاماً قتل برصاص قناصة الميليشيات الحوثية في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز بعد عودته من المدرسة.

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وقدرت إحصاءات حقوقية مقتل وإصابة 17 ألف و326 مدنياً على يد ميليشيات الحوثي الارهابية بينهم 3916 طفلا و1527 امرأة و1053 مسنا، خلال ستة أعوام في محافظة تعز بفعل القنص والقصف والألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.