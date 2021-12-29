.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأمم المتحدة: لا معلومات عن موظفينا المحتجزين لدى الحوثي

  • الخط
لدعم اتفاق الحديدة تقوم بدورية مراقبة
عناصر من بعثة الأمم المتحدة في اليمن - أرشيفية

الأمم المتحدة: لا معلومات عن موظفينا المحتجزين لدى الحوثي

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

أفادت الأمم المتحدة أنها لم تتلقَ أي معلومات عن موظفيها المحتجزين لدى ميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، منذ نوفمبر الماضي.

واشنطن: احتجاز الحوثي موظفينا بصنعاء إهانة للمجتمع الدولي اليمن اليمن والحوثي واشنطن: احتجاز الحوثي موظفينا بصنعاء إهانة للمجتمع الدولي

وأكد بيان مشترك لمديرة اليونيسكو أودوري أزولاي ومديرة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميثيل باشليت، أن الموظفين لا يزالان رهن الاحتجاز، مضيفاً أن "الأمم المتحدة لم تتلق أي معلومات حول التهم الموجهة لهما أو المبرر القانوني لاحتجازهما، أو حتى معلومات عن وضعهما الحالي، على الرغم من التأكيدات السابقة من قِبل الحوثيين بالإفراج الفوري عنهما" .

كما شدد البيان على أن ميليشيا الحوثي تواصل احتجازهما منذ نوفمبر الماضي "على الرغم من التأكيدات السابقة بالإفراج الفوري عنهما".. معربا عن القلق العميق بشأن وضع الموظفين المحتجزين.

وذكّر البيان "بالامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي والتي تعتبر ضرورية لأداء وظائفهم الرسمية على النحو المطلوب".

عناصر حوثية - أرشيفية
عناصر حوثية - أرشيفية

إفراج فوري

بدورها، دعت مفوضية حقوق الإنسان واليونيسكو جماعة الحوثي "إلى الإفراج الفوري عن الموظفين دون أدنى تأخير".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب عن قلقه العميق إزاء اعتقال واحتجاز اثنين من موظفي المنظمة الدولية من قبل ميليشيات الحوثي، في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن الموظفيْن الأمميين يحتجزان دون أي مبرر أو تهمة، وقد "مُنعا من الاتصال بعائلتيهما ومكاتبهما"، واصفاً ذلك بأنه "انتهاك لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وانتهاك مباشر للتأكيدات التي تلقيناها الأسبوع الماضي.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 18 نوفمبر الماضي احتجاز الحوثيين اثنين من موظفيها في صنعاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة حيلة ليفربول للضغط على محمد صلاح.. بديل في الصورة
توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية توقعات محبطة لعام 2022.. فيروس قاتل جديد يهدد البشرية
الأكثر قراءة
شاهد.. صاعقة من السماء تصطاد رجلا في الشارع شاهد.. صاعقة من السماء تصطاد رجلا في الشارع
القبض على المفحط الذي تسبب في إصابة معلمة ووفاة ابنتيها القبض على المفحط الذي تسبب في إصابة معلمة ووفاة ابنتيها
داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه داعش العراق يذبح مدير جوازات مدينة الأعظمية و3 من أصدقائه
نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون
مبابي: لن أذهب إلى ريال مدريد.. أريد الاستمتاع بميسي مبابي: لن أذهب إلى ريال مدريد.. أريد الاستمتاع بميسي
شاهد.. عبدالله السدحان يتعرض لإصابة بالغة في الوجه شاهد.. عبدالله السدحان يتعرض لإصابة بالغة في الوجه
قبل أن تذهب
كندا تفرض قيودا أكثر شدة لمواجهة الانتشار السريع لأوميكرون
كندا تفرض قيودا أكثر شدة لمواجهة الانتشار السريع لأوميكرون
اكتشف المزيد