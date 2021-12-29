لغم حوثي ينفجر بسيارة تقل 20 شخصا.. ومقتل طفلة

في جريمة بشعة جديدة تضاف إلى رصيد المأسي للمدنيين في اليمن، قُتلت طفلة في الرابعة من عمرها وأصيب آخرون إثر انفجار لغم حوثي بسيارة نقل في الخط الرابط بين محافظتي مأرب والجوف.

وقالت مصادر إن الطفلة، حمدة هادي الجحيلي الجهمي (4 سنوات)، قُتلت جراء انفجار لغم حوثي بسيارة تقل أكثر من 20 شخصاً معظمهم نساء وأطفال، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

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كذلك، أوضحت المصادر أن الانفجار تسبب بإصابة عدد آخر من المدنيين بينهم شخص بُترت قدمه، كما تعرضت السيارة التي كانت تقلهم للتدمير.

وتسببت الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي بكثافة في القرى والمزارع والطرقات والمرافق الحكومية بمقتل وإصابة وتشويه الآلاف من المواطنين أغلبهم من الأطفال والنساء، في عدد من المحافظات اليمنية.