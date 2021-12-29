غارات جديدة على معسكر حوثي في شبوة.. وخسائر للميليشيات

فيما تستمر المعارك في محافظة شبوة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء، غارات جوية جديدة على معسكر اللواء 19 التابع للحوثيين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.

وأكد مصدر مطلع، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث بأن غارة جوية استهدفت المعسكر الواقع داخل مدينة العليا ببيحان، والذي يسيطر عليه الحوثيون.

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استهدافات سابقة

كما أضاف أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من موقع الاستهداف.

يأتي ذلك بعد ضربتين مساء أمس على نفس المعسكر، تسببت بوقوع قتلى وجرحى أيضا في صفوف الميليشيات.

يذكر أنه في وقت سابق اليوم، دمرت مقاتلات التحالف آليات عسكرية للميليشيات الانقلابية في جبهة بيحان. وأوضحت مصادر عسكرية أن الآليات المدمرة كانت تحمل أسلحة ثقيلة إلى جانب كميات من الذخائر.

يشار إلى أن تعزيزات من القوات المشتركة كانت وصلت مؤخرا إلى جبهات شبوة لتحرير المديريات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، واندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والميليشيات على الأطراف الحدودية للمحافظة، ما أدى إلى إصابة العشرات من الحوثيين.

وكانت الميليشيات كثفت هجماتها منذ سبتمبر الماضي انطلاقاً من محافظة البيضاء، وتمكنت من السيطرة على مديريات عين وبيحان وعسيلان في شبوة، ما مكنها من فتح جبهة جديدة نحو محافظة مأرب من جهة حريب وصولاً إلى احتلال مديريات العبدية وجبل مراد والجوبة، غير أنها اصطدمت جنوب مأرب بمقاومة شرسة من قبل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.