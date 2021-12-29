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لا أضرار في مطار عتق.. والتحالف يدك الميليشيات بشبوة

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عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية- رويترز)

لا أضرار في مطار عتق.. والتحالف يدك الميليشيات بشبوة

دبي- العربية.نت

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دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، آليات عسكرية لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة بيحان بمحافظة شبوة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث إن غارات التحالف تمكنت من استهداف آليات للميليشيات في جبهة الصفراء.

إصابة عشرات الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بشبوة اليمن إصابة عشرات الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بشبوة

كما أضافت أن الآليات المدمرة كانت تحمل أسلحة ثقيلة إلى جانب كميات من الذخائر، وقد دمرت خلال الاستهداف.

مطار عتق

أما في ما يتعلق بالهجوم الذي استهدف مطار عتق في شبوة، فاتهم المتحدث باسم ألوية العمالقة، الحوثيين بقصف المطار، مؤكدا أنه لا توجد أي خسائر كبرى بفضل الاحترازات التي اتخذتها الألوية.

في حين أدانت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في الحكومة الشرعية اليمنية في عدن "الهجوم والاستهداف الإرهابي الجبان الذي تعرض له مطار عتق مساء أمس الثلاثاء"، لافتة إلى أنه أدى إلى تلف بعض معدات المطار الفنية.

(أرشيفية)من عتق في شبوة
(أرشيفية)من عتق في شبوة

يذكر أنه منذ يومين، وصلت تعزيزات من القوات المشتركة إلى جبهات شبوة لتحرير المديريات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، واندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والميليشيات على الأطراف الحدودية للمحافظة، ما أدى إلى إصابة العشرات من مقاتلي الحوثي.

وكانت الميليشيات كثفت هجماتها منذ سبتمبر الماضي انطلاقاً من محافظة البيضاء، وتمكنت من السيطرة على مديريات عين وبيحان وعسيلان في شبوة، ما مكنها من فتح جبهة جديدة نحو محافظة مأرب من جهة حريب وصولاً إلى احتلال مديريات العبدية وجبل مراد والجوبة، غير أنها اصطدمت جنوب مأرب بمقاومة شرسة من قبل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.

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