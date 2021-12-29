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عشرات القتلى من الحوثيين في معارك جنوب وغرب مأرب

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جبهات القتال جنوب مأرب 8 ديسمبر 2021
من مأرب

عشرات القتلى من الحوثيين في معارك جنوب وغرب مأرب

مأرب- أحمد بجاتو

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لقي العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، مصرعهم في معارك مع الجيش والمقاومة جراء قصف مركز في محافظة مأرب. وفق ما أفاد مصدر عسكري.

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ودارت معارك عنيفة بين عناصر الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى في جبهات القتال الجنوبية والغربية للمحافظة.

بالتزامن، سقط قتلى وجرحى بصفوف الميليشيا الحوثية وتدمير مرابض مدفعية تابعة لها في قصف مدفعي مركّز لقوات الجيش والمقاومة في الجبهة الجنوبية للمحافظة.

إلى ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات حوثية بمناطق مختلفة من الجبهات، كبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي (2021) تواصل الميليشيات هجماتها على المحافظة الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق على ملايين النازحين القابعين بخيم في المنطقة.

وتأوي مأرب ملايين النازحين ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد، من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أنشئت في المحافظة.

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