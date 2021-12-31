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الإرياني: 11 صحافياً يقبعون في معتقلات الحوثي

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من الصحافيين المعتقلين بسجون الحوثي
اليمن والحوثي

الإرياني: 11 صحافياً يقبعون في معتقلات الحوثي

وزير الإعلام اليمني قال إنه قد صدرت بحق 4 منهم أوامر بالإعدام في قضايا ملفقة

العربية.نت

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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن 11 صحافيا يقبعون داخل معتقلات ميليشيا الحوثي وصدرت بحق 4 منهم أوامر بالإعدام في قضايا ملفقة.

وأوضح الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن الصحافيين يعيشون في ظروف سيئة ويعانون من تردي وضعهم الصحي، "بعد أن حرموا من كافة حقوقهم الطبيعية وتعرضوا لصنوف التعذيب النفسي والجسدي خلال فترة اعتقالهم، في ظل تعامي المجتمع الدولي والمنظمات الصحافية".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بتصعيد القضية والضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الصحافيين فورا دون قيد أو شرط.

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