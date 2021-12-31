الإرياني: 11 صحافياً يقبعون في معتقلات الحوثي

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن 11 صحافيا يقبعون داخل معتقلات ميليشيا الحوثي وصدرت بحق 4 منهم أوامر بالإعدام في قضايا ملفقة.

٢-يقبع احدى عشر صحفياً في معتقلات مليشيا الحوثي الارهابية وصدرت بحق اربعة منهم أوامر بالإعدام في قضايا ملفقة،في ظروف سيئة، وتردي وضعهم الصحي بعد ان حرموا من كافة حقوقهم الطبيعية وتعرضوا لصنوف التعذيب النفسي والجسدي خلال فترة اعتقالهم،في ظل تعامي المجتمع الدولي والمنظمات الصحفية pic.twitter.com/mcVY3I1EaQ — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 30, 2021

وأوضح الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن الصحافيين يعيشون في ظروف سيئة ويعانون من تردي وضعهم الصحي، "بعد أن حرموا من كافة حقوقهم الطبيعية وتعرضوا لصنوف التعذيب النفسي والجسدي خلال فترة اعتقالهم، في ظل تعامي المجتمع الدولي والمنظمات الصحافية".

٣-نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن الصحفيين لتصعيد قضية الصحفيين اليمنيين في معتقلات مليشيا الحوثي الارهابية بكل الوسائل الممكنة، والضغط على المليشيا لاطلاقهم فورا دون قيد او شرط pic.twitter.com/38xCrqkaus — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 30, 2021

مادة اعلانية

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بتصعيد القضية والضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الصحافيين فورا دون قيد أو شرط.