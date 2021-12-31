التحالف ينشر صوراً تثبت استحداث الحوثيين مركزاً للجمارك بمعسكر السوادية

أثبتت صور نشرتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية.

وأشار التحالف إلى استخدام ميليشيا الحوثي اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين باليستيين من داخله باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

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إخلاء معسكر السوادية

وطلب التحالف من المدنيين، الخميس، إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظاً على سلامتهم.

وقال التحالف "إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين من معسكر السوادية، واستحدثوا مركزا للجمارك بالمعسكر، واتخذوا المدنيين دروعا بشرية".

وأكد التحالف أنه "يتخذ الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشيا الحوثي".

وفي وقت سابق، أفاد التحالف، الخميس، أن قواته نفذت 22 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكداً أن الاستهدافات بمأرب دمرت 15 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرا.

يأتي ذلك فيما ذكرت أنباء يمنية، الخميس، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشتركة في مديرية مرخة بمحافظة شبوة عقب استهدافها بصاروخ باليستي حوثي.

وقالت مصادر عسكرية إن نحو 14 جنديا قُتلوا، وأصيب 13 آخرون في حصيلة أولية، إثر الهجوم الصاروخي الحوثي على تجمعات في معسكر خمومة بمديرية مرخة بمحافظة شبوة، مشيرة إلى وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى عتق.

وتشهد المنطقة استنفارا لألوية العمالقة مع وصول تعزيزات لتطهير مديرية بيحان وعين وعسيلان من الحوثيين وقطع خطوط الإمداد على الميليشيات المتجهة نحو محافظة مأرب.