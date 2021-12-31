اليمن.. مقتل قيادي حوثي برصاص مسلحين في عمران

لقي قيادي في ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مصرعه بنيران مسلحين قبليين في محافظة عمران شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية وقبلية، إن "القيادي الحوثي محمد عبدالله عذري والمعين من قبل الميليشيات الحوثية مديرا لشرطة السكيبات بمديرية قفلة عذر ، قتل الخميس، برصاص مسلحين من أبناء المنطقة، أثناء خروجه بحملة عسكرية ضد المواطنين".

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يأتي ذلك وسط تصاعد حالة الرفض والمقاومة المجتمعية لميليشيات الحوثي الإيرانية ومحاولاتها للسطو على أراضي وممتلكات المواطنين وتسليمها لعناصرها القادمين من صعدة، وفق مواقع إخبارية محلية.

وفي أغسطس الماضي، هاجم مسلحون قبليون إدارة أمن مديرية قفلة عذر وقتلوا وأصابوا عددا من عناصر الميليشيات الحوثية.