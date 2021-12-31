صور.. وفاة وإصابة عائلة نازحة من 8 أشخاص بحريق في مخيم بمأرب

تسبب حريق نشب في مخيم الجفينة للنازحين بمحافظة مأرب، بوفاة وإصابة أسرة كاملة عدد أفرادها 8 أشخاص غالبيتهم من الأطفال.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، اليوم الجمعة، إن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون بجوار والدهم ووالدتهم بحروق بالغة جراء حريق نشب في منزلهم بمخيم الجفينة للنازحين.













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وتظهر الصور التي نشرتها الوحدة آثار الحريق المروع الذي التهم أثاث ومسكن الأسرة النازحة في المخيم، والذي قالت إنه "مكون من شبكتين".

وسبق أن توفي طفل وأصيب ستة أشخاص آخرون، جراء حريق اندلع في المخيم ذاته، مطلع شهر إبريل الماضي.

ويضم مخيم "الجفينة ما لا يقل عن 8863 أسرة هجرتها ميليشيا الحوثي من منازلها في مناطق مختلفة من البلاد".