فيديو.. انتزاع ألغام حوثية كثيفة من قرى سكنية غرب اليمن

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الخميس، أن فرقها الهندسية تمكنت من انتزاع وتفكيك كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة مختلفة الأحجام والأشكال زرعتها الميليشيات الحوثية في القرى السكنية في مناطق متفرقة تم تحريريها مؤخراً.

وأظهر فيديو نشره إعلام القوات المشتركة، كمية الألغام التي انتزعتها وفككتها الفرق الهندسية من الطرقات العامة ومنازل ومزارع المواطنين في مناطق المحجر وهي: جبل الأسود والزريقا وطريق الحدقة والسعيدية ودار الكبيش وحاضية السفلى والبومية.

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وطالبت الفرق الهندسية بالقوات المشتركة، المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن وجود أي ألغام أو عبوات ناسفة أو أجسام مشبوهة، وستقوم الفرق الهندسية بالتوجه فوراً لإنتزاعها وتفكيكها حفاظاً على أمن وسلامة السكان.





وكان فريق هندسي اكتشف مؤخرا شبكات ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي التابعة لإيران داخل جامع ومدارس ومنازل مواطنين فضلا عن حقول الألغام في المزارع بمدينة حيس وجنوب الجراحي بينها حقل ألغام فردية محرمة دوليا يكفي لمحاكمة الميليشيات دوليا بموجب إتفاقية أوتاوا.

وتستخدم ميليشيا الحوثي وحدها من بين أطراف الصراع في اليمن الألغام في حربها على اليمنيين، وزرعت في مناطق عدة في البلاد نحو مليوني لغم منذ 2015، وفقاً لتقديرات خبراء نزاع الألغام، والتي اودت حتى الآن بحياة الاف المدنيين قتلى ومعاقين غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية التي زرعتها المليشيات الحوثية بالالغام والعبوات الناسفة، وقد اودت بحياة العشرات من المدنيين وإصابة المئات بعاهات مستدامة بالإضافة لنفوق المئات من المواشي، وحرمان فئة كبيرة من المواطنين من العودة الى منازلهم ومزارعهم