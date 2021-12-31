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مأرب.. مصرع عشرات الحوثيين بنيران الجيش اليمني وطيران التحالف 

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جبهات القتال جنوب مأرب 8 ديسمبر 2021
أرشيفية
اليمن والحوثي

مأرب.. مصرع عشرات الحوثيين بنيران الجيش اليمني وطيران التحالف

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن كمينا محكما نصبته قوات الجيش والمقاومة بجبهة الكسارة لما لا يقل عن 18 عنصراً من الميليشيات الحوثية

العربية. نت - أوسان سالم 

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لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم، الخميس، بنيران الجيش اليمني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، في جبهات محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن كمينا محكما نصبته قوات الجيش والمقاومة بجبهة الكسارة لما لا يقل عن 18 عنصراً من الميليشيات الحوثية، مؤكداً مصرعهم جميعاً.



وأشار إلى أن طيران التحالف دمّر عربة مدرعة واثنين أطقم حوثية بما عليها من عتاد وأفراد، في ذات الجبهة.

وكان المركز قد نشر مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش والمقاومة في جبهات جنوب مأرب.

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