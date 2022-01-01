.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأمم المتحدة تدعو الحوثيين إلى الامتناع عن إغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الإغاثة

  • الخط
مطار صنعاء الدولي (أرشيفية من فرانس برس)
مطار صنعاء
اليمن والحوثي

الأمم المتحدة تدعو الحوثيين إلى الامتناع عن إغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الإغاثة

الأمم المتحدة: "إغلاق المطار أمام الرحلات الجوية الإنسانية يقوض بشدة عمليات الإغاثة"

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

دعت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، إلى الامتناع عن تعليق رحلاتها الإنسانية المستقبلية إلى مطار صنعاء الدولي حتى لو كانت الأسباب فنية، محذرة من أن ذلك يقوض عمليات الإغاثة في البلاد.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، إنه "بعد إغلاق سلطات الأمر الواقع في 19 ديسمبر لمطار صنعاء الدولي والغارات الجوية في الليلة التالية، زار فريق الأمم المتحدة المطار في 21 ديسمبر، وقرر أنه لا يزال صالحاً للاستخدام في حالات الطوارئ".

وأضاف أن "إغلاق المطار أمام الرحلات الجوية الإنسانية يقوض بشدة عمليات الإغاثة، ونشعر بقلق عميق إزاء أي مزيد من الاضطرابات".

كما دعت الأمم المتحدة إلى السماح على وجه السرعة بدخول معدات ضرورية لمطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأكدت أن "المعدات ضرورية لضمان الاستخدام الآمن للرحلات الإنسانية في المطار واستمرار عمليات الإغاثة في اليمن".

وألغت ميليشيا الحوثي -في وقت سابق- جميع تصاريح الرحلات الأممية إلى مطار صنعاء الدولي، للضغط من أجل فتح الطيران لحركة الملاحة.

فورين بوليسي: فريق بايدن يعرف أن الدبلوماسية فشلت مع إيران إيران نووي إيران فورين بوليسي: فريق بايدن يعرف أن الدبلوماسية فشلت مع إيران

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن سلطات الحوثيين منعت فعلياً الرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء قبل يوم من الغارات الجوية للتحالف التي استهدفت أنشطة عسكرية حوثية في الموقع.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في بيان، أن الأمم المتحدة تستكشف الآن بدائل لنقل الإمدادات والموظفين من صنعاء وإليها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخيراً.. الكشف عن تأثير كورونا أوميكرون على الرئتين أخيراً.. الكشف عن تأثير كورونا أوميكرون على الرئتين
أفضل مشروب لمحاربة الشيخوخة وإعادة الزمن للوراء.. ولكن! أفضل مشروب لمحاربة الشيخوخة وإعادة الزمن للوراء.. ولكن!
الأكثر قراءة
الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين
"مرض مزدوج".. إسرائيل تسجل أول إصابة بـ" فلورونا "
مصر.. تفاصيل مروعة عن مصر.. تفاصيل مروعة عن "حلة محشي" قتلت الأم وأطفالها الـ3
فيديو مرعب.. عراقي يقتل 18 من أسرته بالرصاص في الرأس بينهم 12 طفلاً فيديو مرعب.. عراقي يقتل 18 من أسرته بالرصاص في الرأس بينهم 12 طفلاً
"يمكن سماعه قبل الشعور به".. أبرز أعراض كورونا أوميكرون
ما هو مرض فلورونا الجديد الذي ظهر في إسرائيل؟ ما هو مرض فلورونا الجديد الذي ظهر في إسرائيل؟
قبل أن تذهب
اعتقال الرجل الثاني في حركة النهضة الإخوانية التونسية
اعتقال الرجل الثاني في حركة النهضة الإخوانية التونسية
اكتشف المزيد