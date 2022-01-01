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اليمن.. غارات مكثفة للتحالف على مواقع الحوثي في مأرب

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مقاتلات تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن "أرشيفية"
اليمن والحوثي

اليمن.. غارات مكثفة للتحالف على مواقع الحوثي في مأرب

العمليات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية، وتدمير آليات وأطقم عسكرية تابعة لها

العربية.نت، أحمد بجاتو

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شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، غارات مكثفة على مواقع وتمركزات لميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في الجبهات الجنوبية لمأرب، لاسيما جبهة شرق البلق، فيما دكت قوات الجيش الوطني والمقاومة آليات ومواقع لميليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية والغربية لمأرب.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن العمليات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية، وتدمير آليات وأطقم عسكرية تابعة لها.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر ميدانية أن ميليشيا الحوثي تحاول الدفع بتعزيزات إلى جبهات مأرب.

وكان التحالف قد أعلن، الجمعة، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة.

عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب "أرشيفية"
عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب "أرشيفية"

كما أعلن أن استهدافات مأرب دمرت 11 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر.

التحالف: تدمير 11 آلية للحوثيين ومقتل 100 عنصر في 19 عملية بمأرب اليمن اليمن والحوثي التحالف: تدمير 11 آلية للحوثيين ومقتل 100 عنصر في 19 عملية بمأرب
مأرب.. مصرع عشرات الحوثيين بنيران الجيش اليمني وطيران التحالف اليمن اليمن والحوثي مأرب.. مصرع عشرات الحوثيين بنيران الجيش اليمني وطيران التحالف

هذا وشهدت جبهات غرب محافظ شبوة في مديرية مرخة والصفراء اشتباكات متقطعة وتبادل قصف مدفعي بين ألوية العمالقة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى، في الوقت الذي تجري فيه تحضيرات لعملية عسكرية واسعة لتحرير المديريات الغربية لمحافظة شبوة بيحان.

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