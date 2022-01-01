الرئيس اليمني: جماعة الحوثي سيكون مصيرها الهزيمة والفشل في مأرب

قال الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم السبت، إن القوات اليمنية "ستنتصر لا محالة" في معركتها ضد الحوثيين، الذين اتهمهم بالتهرب من التزامات السلام.

ونقلت الوكالة عن هادي أن "معركتنا ستنتصر لامحالة على هذه العصابة المتمردة التي تحاول مرارا التهرب من تنفيذ بنود الاتفاقيات والجنوح للسلام ووقف نزيف الدم اليمني".

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وأضاف الرئيس اليمني أن جماعة الحوثي "التي تحشد كل وسائل الموت والقتل والدمار تجاه الأبرياء والنازحين بمأرب سيكون على الدوام مصيرها الهزيمة والفشل".

وشدد الرئيس في اتصال مع محافظ مأرب على "ضرورة توحيد كافة الجهود وحشد الطاقات ورص الصفوف في مواجهة عصابات التمرد والانقلاب الحوثي".

وكانت القوات اليمنية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن تحقيق انتصارات عسكرية في شبوة بسيطرتها على مناطق واسعة منها، واستعادة السيطرة على مديرية عسيلان.

وزير الإعلام اليمني يدعو القوى السياسية للاصطفاف ويثمن دور السعودية

هذا، وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، السبت، أن النظام الإيراني استثمر خلافات القوى السياسية في اليمن لدفع الحوثيين "لقلب الطاولة واحتلال العاصمة صنعاء"، داعيا جميع القوى السياسية للاتحاد والاصطفاف خلف الشرعية.

وثمّن الإرياني "المواقف الأخوية والدعم اللامحدود لأشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ،التي قدمت الغالي والنفيس لنصرة اليمن وإسناده في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب".

وقال عبر تويتر: "استثمر النظام الإيراني خلافات القوى السياسية للدفع بميليشيا الحوثي لقلب الطاولة على الجميع، للانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واحتلال العاصمة المختطفة صنعاء والبدء بعمليات تجريف ممنهج لمؤسسات الدولة والهوية الوطنية والعربية، وتدمير النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي".

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي اشتغلت "على اختراق الجبهة الوطنية عبر بعض المواقع والصفحات لخلخلة الصفوف وتغذية الخلافات وتعميقها، وشغل اليمنيين بمعارك ثانوية وصرفهم عن معركتهم المصيرية".

ودعا الإرياني كافة القوى السياسية والإعلاميين والصحافيين "للاستفادة من دروس الماضي، وتجاوز خلافاتهم وتوحيد الصف والجهود خلف الشرعية".