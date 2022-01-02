استجابة للتهديد.. التحالف يستهدف معسكر السوادية بالبيضاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، بدء ضربات جوية على معسكر السوادية في محافظة البيضاء، وذلك استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

مادة اعلانية

وأضاف التحالف في بيان، أنه ميليشيا الحوثي الانقلابية تستخدم المعسكر المذكور للتخزين والإمداد، وأيضاً لإطلاق الأسلحة النوعية.

كما كشف أن قواته اتخذت كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي والإنساني بالعملية.

إخلاء فوري

وأتت هذه التطورات بعدما طالب التحالف المدنيين بإخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية فوراً.

كما أعلن أن على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات قبل الـ 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء، مؤكداًأن ميليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية القانونية لوجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المعطى.

يشار إلى أن صوراً نشرتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس الماضي، أثبتت قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية.

قصف حوثي على شبوة

وأشار التحالف إلى استخدام ميليشيا الحوثي اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين باليستيين من داخله باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

فيما قتل 4 مدنيين، السبت، وأصيب 6 آخرون بعضهم إصابته خطيرة في قصف صاروخي لميليشيا الحوثي على سوق شعبي بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأكد مصدر محلي سقوط الصاروخ الحوثي على قرية آرة من بلاد آل اسحاق مخلفا عشرة من الضحايا ما بين قتيل وجريح بالإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالأعيان المدنية واشتعال النيران في إحدى محطات الوقود.