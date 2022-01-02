.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

استجابة للتهديد.. التحالف يستهدف معسكر السوادية بالبيضاء

  • الخط
صور نشرها تحالف دعم الشرعية لليمن لمعسكر السوادية بمحافظة البيضاء

استجابة للتهديد.. التحالف يستهدف معسكر السوادية بالبيضاء

التحالف كان طالب المدنيين إخلاء المعسكر فوراً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، بدء ضربات جوية على معسكر السوادية في محافظة البيضاء، وذلك استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

التحالف: دمرنا 4 مخازن للطائرات المسيرة في صنعاء اليمن التحالف: دمرنا 4 مخازن للطائرات المسيرة في صنعاء

وأضاف التحالف في بيان، أنه ميليشيا الحوثي الانقلابية تستخدم المعسكر المذكور للتخزين والإمداد، وأيضاً لإطلاق الأسلحة النوعية.

كما كشف أن قواته اتخذت كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي والإنساني بالعملية.

إخلاء فوري

وأتت هذه التطورات بعدما طالب التحالف المدنيين بإخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية فوراً.

كما أعلن أن على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات قبل الـ 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء، مؤكداًأن ميليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية القانونية لوجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المعطى.

يشار إلى أن صوراً نشرتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس الماضي، أثبتت قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية.

قصف حوثي على شبوة

وأشار التحالف إلى استخدام ميليشيا الحوثي اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين باليستيين من داخله باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

فيما قتل 4 مدنيين، السبت، وأصيب 6 آخرون بعضهم إصابته خطيرة في قصف صاروخي لميليشيا الحوثي على سوق شعبي بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأكد مصدر محلي سقوط الصاروخ الحوثي على قرية آرة من بلاد آل اسحاق مخلفا عشرة من الضحايا ما بين قتيل وجريح بالإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالأعيان المدنية واشتعال النيران في إحدى محطات الوقود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كورونا بعامه الثالث.. فاوتشي: هذا ما يجب التركيز عليه كورونا بعامه الثالث.. فاوتشي: هذا ما يجب التركيز عليه
وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة
الأكثر قراءة
فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء فيديو ولا أغرب.. أسماك تتساقط من السماء
الصحة السعودية: منحنى كورونا يرتفع بشكل كبير في المملكة الصحة السعودية: منحنى كورونا يرتفع بشكل كبير في المملكة
هؤلاء لا يصابون بكورونا أبداً.. أدلة علمية تكشف هؤلاء لا يصابون بكورونا أبداً.. أدلة علمية تكشف
تفاصيل القبض على مطربة مصرية ليلة رأس السنة! تفاصيل القبض على مطربة مصرية ليلة رأس السنة!
أعراض متشابهة جداً.. هكذا تفرق بين الإنفلونزا وأوميكرون! أعراض متشابهة جداً.. هكذا تفرق بين الإنفلونزا وأوميكرون!
وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة
قبل أن تذهب
مسؤول أميركي كبير: إيران اقتربت من إنتاج القنبلة النووية
مسؤول أميركي كبير: إيران اقتربت من إنتاج القنبلة النووية
اكتشف المزيد