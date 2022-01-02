اليمن.. خسائر فادحة بالأرواح والعتاد للحوثيين في شبوة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد، تكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المرحلة الأولى من عملية "إعصار الجنوب" بشبوة.

في التفاصيل، أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة اليمنية اليوم الأحد بمقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وإصابة مئات آخرين خلال المرحلة الأولى من عملية استعادة السيطرة على شبوة.

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وقال المركز إن قوات ألوية العمالقة نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية "إعصار الجنوب" باستعادة السيطرة على مركز مديرية عسيلان وجبال استراتيجية، مشيرا إلى تكبيد الميليشيا خسائر "فادحة" في الأرواح والعتاد.

وأضاف أن ألوية العمالقة الجنوبية تمكنت بمساندة طيران التحالف من استعادة مواقع بينها حيد بن عقيل المطل على عسيلان والهجر وجبل لخيضر والسليم، مؤكدا ان القوات تتقدم باتجاه النقوب لاستعادة السيطرة على مديريات شبوة بشكل كامل.

إلى هذا، وجه محافظ شبوة رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة عوض العولقي، بفرض حالة الطوارئ ومنع التجوال بمديريات بيحان وعسيلان وعين.

وقال إن أراضي المديريات الثلاث مسرح للعمليات والمعارك الحربية التي يخوضها الجيش الوطني في مواجهة الميليشيات الحوثية من أجل تحريرها من فلول الميليشيات.

كما وجه الفرق الهندسية المختصة بتصفية المواقع التي تم استعادتها بمديرية عسيلان من مخلفات الحرب والألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية.