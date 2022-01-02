قصف حوثي لسوق شعبي في شبوة.. وسقوط قتلى وجرحى

قتل 4 مدنيين وأصيب 6 آخرون بعضهم إصابته خطيرة في قصف صاروخي لميليشيا الحوثي على سوق شعبي بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

إلى هذا، أكد مصدر محلي سقوط الصاروخ الحوثي على قرية آرة من بلاد آل اسحاق مخلفا عشرة من الضحايا ما بين قتيل وجريح بإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالأعيان المدنية واشتعال النيران في إحدى محطات الوقود.

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في السياق، دعا محافظ شبوة عوض العولقي المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإيقاف تمادي ميليشيا الحوثي وارتكابها للمزيد من الجرائم بحق المدنيين.

بالتزامن، أعلنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد، تكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المرحلة الأولى من عملية "إعصار الجنوب" بشبوة.

وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة اليمنية اليوم الأحد بمقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وإصابة مئات آخرين خلال المرحلة الأولى من عملية استعادة السيطرة على شبوة.

وقال المركز إن قوات ألوية العمالقة نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية "إعصار الجنوب" باستعادة السيطرة على مركز مديرية عسيلان وجبال استراتيجية، مشيرا إلى تكبيد الميليشيا خسائر "فادحة" في الأرواح والعتاد.

وأضاف أن ألوية العمالقة الجنوبية تمكنت بمساندة طيران التحالف من استعادة مواقع بينها حيد بن عقيل المطل على عسيلان والهجر وجبل لخيضر والسليم، مؤكدا أن القوات تتقدم باتجاه النقوب لاستعادة السيطرة على مديريات شبوة بشكل كامل.