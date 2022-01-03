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تقدم متسارع للجيش اليمني بشبوة.. وانهيارات حوثية واسعة

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THUMBNAIL_ شبوة
من شبوة

تقدم متسارع للجيش اليمني بشبوة.. وانهيارات حوثية واسعة

العربية.نت - أوسان سالم 

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واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بألوية العمالقة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، تحقيق تقدمها بالمعارك الدائرة غرب محافظة شبوة، وسط انهيارات واسعة في صفوف ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني، عن مصادر عسكرية، اليوم الاثنين، قولها، إن قوات الجيش والعمالقة بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية واصلت التقدم ميدانيًا في الجبهات الغربية من المحافظة، حيث ومازالت القوات تتقدم باتجاه منطقة النقوب.

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فيما تخوض قوات الجيش وألوية العمالقة معارك ضارية ضد الميليشيا الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لليوم الثالث على التوالي، وما زالت المعارك جارية حتى هذه اللحظات وتواصل التقدم نحو مديرية بيحان، وفق المركز.

بينما تكبدت الميليشيا الحوثية خلال المعارك وضربات التحالف خسائر فادحة في العتاد والأرواح ولقي العشرات من عناصرها مصرعهم وجرح مئات آخرين، بالإضافة إلى تدمير آليات وأطقم قتالية.

في السياق، واصلت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش نزع الألغام الحوثية التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية بكثافة في المناطق الأهلة بالسكان، في محاولة منها إعاقة تقدم قوات الجيش والعمالقة.

من جانبه، أكد مدير مديرية عسيلان، العميد ناصر القحيح الحارثي، أن عسيلان باتت محررة من ميليشيات الحوثي الإرهابية، معبراً عن شكره لقوات الجيش الوطني وقوات العمالقة وتحالف دعم الشرعية على تقديم الدعم لتحرير المديرية.

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