شبوة.. غارات جديدة للتحالف على مواقع الحوثيين في بيحان

فيما تستمر المعارك في محافظة شبوة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، نفذ طيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الاثنين، سلسلة غارات جديدة على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية بيحان غرب المحافظة، وفق مراسل العربية/الحدث.

في موازاة ذلك، واصلت قوات الجيش، مسنودة بألوية العمالقة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تحقيق تقدمها بالمعارك الدائرة غرب محافظة شبوة، وسط انهيارات واسعة في صفوف الميليشيا.

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تقدم ميداني

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش والعمالقة بإسناد من مقاتلات التحالف واصلت التقدم ميدانياً في الجبهات الغربية من المحافظة، حيث مازالت القوات تتقدم باتجاه منطقة النقوب.



وتخوض قوات الجيش وألوية العمالقة معارك ضارية ضد الميليشيا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لليوم الثالث على التوالي، ومازالت المعارك جارية حتى هذه اللحظات وتواصل التقدم نحو مديرية بيحان.





كذلك، وجهت مقاتلات التحالف ومدفعية الجيش وألوية العمالقة ضربات مركزة استهدفت مواقع وثكنات الميليشيا في مختلف جبهات القتال، حققت فيها إصابات مباشرة في صفوف الحوثي.



وتكبدت الميليشيا خسائر خلال المعارك وضربات التحالف خسائر فادحة في العتاد والأرواح ولقي العشرات من عناصرها مصرعهم وجرح مئات آخرون، بالإضافة إلى تدمير آليات وأطقم قتالية.

نزع الألغام الحوثية

في السياق، واصلت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش نزع الألغام الحوثية التي زرعتها الميليشيا بكثافة في المناطق الأهلة بالسكان، في محاولة منها إعاقة تقدم قوات الجيش والعمالقة.



وأكد قائد محور عتق اللواء الركن عزيز العتيقي، أن قوات الجيش وألوية العمالقة مستمرة في تحقيق انتصارات ميدانية ساحقة على مختلف جبهات القتال في مديريات بيحان.



من جانبه أكد مدير مديرية عسيلان، العميد ناصر القحيح الحارثي، أن عسيلان باتت محررة من الحوثي، معبراً عن شكره لقوات الجيش الوطني وقوات العمالقة والتحالف العربي على تقديم الدعم لتحرير المديرية.



وفي وقت سابق اليوم، قال مدير أمن محافظة شبوة العميد الركن عوض الدحبول إن تحرير مديرية عسيلان هو انتصار لكل القوى، التي التحمت وشاركت في المعركة الوطنية لدحر ميليشيا الحوثي.