اليمن.. تجدد المعارك في مأرب والتحالف يدمر تعزيزات للحوثيين

أكد مراسل "العربية" و"الحدث"، الثلاثاء، تجدد المعارك على الجبهة الجنوبية في مأرب، فيما دمر طيران التحالف تعزيزات للحوثيين على الجبهة.

هذا وواصلت ألوية العمالقة بالجيش اليمني، الثلاثاء، تقدمها باتجاه بيحان في محافظة شبوة، ملحقة خسائر بميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بمشاركة طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن والمدفعية.

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وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في اليمن بأن الجيش الوطني أعلن دحر ميليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية والغربية لمأرب، بعد محاولات تسلل قامت بها الميليشيا الانقلابية إلى مواقع قوات الشرعية.

فيما قامت مدفعية الجيش الوطني وطائرات التحالف بدك المواقع والتحصينات الحوثية، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الاثنين، أن قواته نفّذت 12 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة السابقة.

وأضاف في بيان أن الاستهدافات دمرت 5 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 97 عنصرا.

كما أوضح أنه نفّذ 23 عملية استهداف ضد الانقلابيين في شبوة، الأحد، مشيراً إلى أن الضربات دمّرت 15 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 133 عنصرا.