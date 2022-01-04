.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليمن.. تجدد المعارك في مأرب والتحالف يدمر تعزيزات للحوثيين

  • الخط
عناصر من الجيش اليمني
اليمن والحوثي

اليمن.. تجدد المعارك في مأرب والتحالف يدمر تعزيزات للحوثيين

معارك عنيفة في شبوة وغارات للتحالف على الحوثيين في بيحان

الأراضي اليمنية - أحمد بجاتو

نشر في: آخر تحديث:

أكد مراسل "العربية" و"الحدث"، الثلاثاء، تجدد المعارك على الجبهة الجنوبية في مأرب، فيما دمر طيران التحالف تعزيزات للحوثيين على الجبهة.

هذا وواصلت ألوية العمالقة بالجيش اليمني، الثلاثاء، تقدمها باتجاه بيحان في محافظة شبوة، ملحقة خسائر بميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بمشاركة طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن والمدفعية.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في اليمن بأن الجيش الوطني أعلن دحر ميليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية والغربية لمأرب، بعد محاولات تسلل قامت بها الميليشيا الانقلابية إلى مواقع قوات الشرعية.

فيما قامت مدفعية الجيش الوطني وطائرات التحالف بدك المواقع والتحصينات الحوثية، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

ضربات موجعة في مأرب وشبوة.. والجيش اليمني يتقدم اليمن ضربات موجعة في مأرب وشبوة.. والجيش اليمني يتقدم

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الاثنين، أن قواته نفّذت 12 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة السابقة.

وأضاف في بيان أن الاستهدافات دمرت 5 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 97 عنصرا.

كما أوضح أنه نفّذ 23 عملية استهداف ضد الانقلابيين في شبوة، الأحد، مشيراً إلى أن الضربات دمّرت 15 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 133 عنصرا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر إيجابي عن كورونا أوميكرون.. إذا هرب من الأجسام المضادة ستلاحقه هذه الخلايا خبر إيجابي عن كورونا أوميكرون.. إذا هرب من الأجسام المضادة ستلاحقه هذه الخلايا
ترغب في السفر رغم ترغب في السفر رغم "أوميكرون"؟.. إليك أكثر الوجهات أماناً في 2022
الأكثر قراءة
ابتزها بصور مفبركة.. فتاة مصرية تنتحر وتترك رسالة مبكية ابتزها بصور مفبركة.. فتاة مصرية تنتحر وتترك رسالة مبكية
أسد يرعب سكان منطقة بالكويت.. فيديو لفتاة تقبض عليه أسد يرعب سكان منطقة بالكويت.. فيديو لفتاة تقبض عليه
انتحرت بسبب صورة مفبركة.. عائلة مصرية تروي تفاصيل مؤلمة انتحرت بسبب صورة مفبركة.. عائلة مصرية تروي تفاصيل مؤلمة
فيديو رقص فاضح.. مصير مدرسين مصريين بينهم معلمة مثالية فيديو رقص فاضح.. مصير مدرسين مصريين بينهم معلمة مثالية
قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه
فيديو مرعب.. وفاة سعودي وابنته بعد جرف سيل لمركبتهما فيديو مرعب.. وفاة سعودي وابنته بعد جرف سيل لمركبتهما
قبل أن تذهب
4 ملايين لاجئ سوري في لبنان.. كيف يعيشون وسط الأزمة الاقتصادية؟
4 ملايين لاجئ سوري في لبنان.. كيف يعيشون وسط الأزمة الاقتصادية؟
اكتشف المزيد