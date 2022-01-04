مصادر: الحوثيون رفضوا في ديسمبر إدخال سفينة مساعدات من برنامج الغذاء العالمي

أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" أن "الحوثيين رفضوا في ديسمبر إدخال سفينة مساعدات من برنامج الغذاء العالمي".

وقالت المصادر إن "الميليشيا الحوثية عادت وطالبت بإرسال المساعدات بعد أسابيع من رفضها".

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وأضافت المصادر أن "سفينة المساعدات الممولة من أميركا عادت لميناء الحديدة وتنتظر تفريغ شحنتها".

وفي 22 ديسمبر الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيضطر إلى تقديم حصص غذائية مخفضة لـ 8 ملايين شخص في اليمن ابتداء من يناير بسبب نقص التمويل، بينما يواجه البلد الفقير الغارق في الحرب خطر مجاعة كبرى.

وحذّر البرنامج في بيان من "نفاد الأموال" لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لـ 13 مليون شخص، مضيفا أنه "اعتبارًا من يناير، سيحصل 8 ملايين على حصص غذائية مخفضة، بينما سيبقى 5 ملايين شخص من المعرضين لخطر الانزلاق نحو المجاعة على الحصة الكاملة".

وأوضح "ستحصل العائلات بالكاد على نصف الحد الأدنى من الحصص الغذائية اليومية من برنامج الأغذية العالمي" الشهر المقبل، محذرا من أنه "بدون تمويل جديد لن يكون من الممكن تجنب إجراء تخفيضات أكثر حدة في القريب العاجل".

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كورين فليشر: "في كل مرة نخفّض فيها كمية الطعام، نعلم أن المزيد من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الجوع ومن انعدام الأمن الغذائي سينضمون إلى ملايين يتضورون جوعًا".

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 813 مليون دولار لمواصلة مساعدة الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن حتى شهر مايو. وفي كامل عام 2022، سيحتاج البرنامج إلى 1,97 مليار دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الحيوية للأسر التي تواجه المجاعة.