.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإرياني يدين إحراق الحوثيين لعشرات المنازل جنوب الحديدة

  • الخط
الإرياني
اليمن والحوثي

الإرياني يدين إحراق الحوثيين لعشرات المنازل جنوب الحديدة

جدد الوزير اليمني مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، إحراق جماعة الحوثي لأكثر من 40 من منازل المواطنين في عدة قرى بجنوب مدينة الحديدة، واعتبرها امتدادا لاستهداف "الرافضين لانقلابها" من قيادات الدولة والمشايخ والسياسيين.

تونس.. النيابة العامة تحيل الغنوشي وشخصيات بارزة للمحاكمة المغرب العربي راشد الغنوشي تونس.. النيابة العامة تحيل الغنوشي وشخصيات بارزة للمحاكمة

ووصف الإرياني ما حدث في قرى الطائف ومركوضة والشجيرة والنخيلة بأنه "انتهاء صارخ للقانون الدولي".

وطالب الإرياني الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة واضحة وصريحة لما حدث.

وجدد الوزير اليمني مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية، باعتبارهم "مجرمي حرب".

وأقدمت ميليشيا الحوثي قبل أيام على إحراق منازل عشرات المواطنين في عدد من المناطق الواقعة في نطاق اتفاق ستوكهولم والخاضعة لسيطرة الميليشيات غرب البلاد.

وقال مكتب وزارة حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي، إن ميليشيات الحوثي أحرقت عشرات المنازل التابعة لأفراد من المقاومة التهامية في قرى الشجيرة والطائف والقازة ودخنان في المديرية.

فيما أفادت مصادر أهلية وشهود عيان بأن الحوثيين قاموا باقتحام المنازل وطرد النساء والأطفال ومصادرة ما بداخلها من مقتنيات قبل أن يشعلوا فيها النيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وثائق تكشف: بريطانيا توقعت الوباء منذ 1997 وثائق تكشف: بريطانيا توقعت الوباء منذ 1997
الرهان الأكثر ربحية في حياة الملياردير وارن بافيت.. ما علاقة الرهان الأكثر ربحية في حياة الملياردير وارن بافيت.. ما علاقة "أبل؟"
الأكثر قراءة
بشرى سارة.. بشرى سارة.. "أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا"
مفاجأة من العيار الثقيل حول بسنت ضحية الابتزاز بالصور المفبركة مفاجأة من العيار الثقيل حول بسنت ضحية الابتزاز بالصور المفبركة
شاهد هنديا اعتقلوه وهو يبيع نساء مسلمات بمزاد علني أونلاين شاهد هنديا اعتقلوه وهو يبيع نساء مسلمات بمزاد علني أونلاين
شاهد سفاح الإسماعيلية يستمع للحكم بإعدامه ويقول: الحمد لله  شاهد سفاح الإسماعيلية يستمع للحكم بإعدامه ويقول: الحمد لله 
سعوديون في معسكرات حزب الله! سعوديون في معسكرات حزب الله!
الضحية بسنت.. هكذا واجهتها أسرتها بالصور المفبركة الضحية بسنت.. هكذا واجهتها أسرتها بالصور المفبركة
قبل أن تذهب
مصر.. بعد رسالته لأمه.. الحكم بالإعدام شنقا لسفاح الإسماعيلية
مصر.. بعد رسالته لأمه.. الحكم بالإعدام شنقا لسفاح الإسماعيلية
اكتشف المزيد