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رئيس حكومة اليمن: "الحوثي" استهدف الصحافي العتمي وزوجته الحامل

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معين عبدالملك خلال زيارته للعتمي
اليمن والحوثي

رئيس حكومة اليمن: "الحوثي" استهدف الصحافي العتمي وزوجته الحامل

وأكد أن الأجهزة المختصة توصلت إلى خيوط مهمة في هذه الجريمة الغادرة التي سينال مرتكبوها العقاب العادل عاجلا أو آجلا

  العربية. نت - أوسان سالم 

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كشف رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، أن التحقيقات الأولية في التفجير الإرهابي الذي استهدف سيارة الصحافي محمود العتمي المتعاون مع قناتي "العربية" و"الحدث" في عدن ما أدى إلى مقتل زوجته الحامل، تشير إلى بصمات ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد ان الأجهزة المختصة توصلت إلى خيوط مهمة في هذه الجريمة الغادرة التي سينال مرتكبوها العقاب العادل عاجلا أو آجلا، وفق تعبيره.

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التحقيق في استهداف الزميل العتمي واغتيال زوجته في عدن عدسة العربية التحقيق في استهداف الزميل العتمي واغتيال زوجته في عدن
تفجير إرهابي يستهدف سيارة الزميل الصحافي محمود العتمي في عدن ومقتل زوجته الحامل  اليمن اليمن والحوثي تفجير إرهابي يستهدف سيارة الزميل الصحافي محمود العتمي في عدن ومقتل زوجته الحامل 

واتهم رئيس الحكومة اليمنية، خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، للصحافي العتمي الذي يتلقى العلاج حالياً في أحد مستشفيات العاصمة الإماراتية أبوظبي، ميليشيات الحوثي بارتكاب هذه الجريمة الإرهابية، وقال إنها "استمرار لنهجها الإرهابي والاجرامي في استهداف المدنيين الأبرياء".

وكرر معين عبدالملك تقديم التعازي للصحافي العتمي بمقتل زوجته الصحافية رشا عبدالله، وطفلهما الجنين، على أيدي ما أسماها "عصابات الإرهاب الدموية التي تجردت من كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية واستهدفت سيارتهما بزرع عبوة ناسفة"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

بدوره أشار الصحافي العتمي، إلى التهديدات التي تلقاها قبل حدوث هذه الجريمة الإرهابية وأدت إلى مقتل زوجته وهما في الطريق إلى المستشفى من أجل الولادة.

وقُتلت الصحافية رشا عبدالله الحامل في شهرها الأخير، وأصيب زوجها الصحافي محمود العتمي بجروح خطيرة، في نوفمبر الماضي، بانفجار عبوة ناسفة بسيارتهما، في ساحل أبين بمديرية خور مكسر بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

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