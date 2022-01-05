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اليمن.. قوات الشرعية تسيطر على محيط ومداخل بيحان بشبوة

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عناصر من الجيش اليمني
اليمن والحوثي

اليمن.. قوات الشرعية تسيطر على محيط ومداخل بيحان بشبوة

لقي 3 قياديين من ميليشيا الحوثي مصرعهم في جبهة بيحان بمحافظة شبوة

دبي - العربية.نت

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في آخر تطورات جبهة شبوة الميدانية، تجري عمليات تمشيط واسعة تقوم بها ألوية العمالقة في أطراف ومداخل مديرية بيحان، بعد سيطرتها على مفرق السعدي الذي يربط بين مدينة النقوب ومديرية عسيلان ومدينة عتق شرقاً وبين مديرية عين وحريب ومأرب غرباً وبيحان العليا جنوبا.

وتتقدم ألوية العمالقة تجاه محطة دومان للغاز، والتي تبعد نحو خمسة كيلومترات عن مركز مدينة بيحان العليا، فيما تفرض حصارا على ما تبقى من مقاتلي الميليشيات الحوثية في منطقة السليم والصفراء.

وفي تطور جديد، أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة جبهة الساحل الغربي في اليمن على تويتر، الأربعاء، أن ألوية العمالقة الجنوبية سيطرت على معسكر اللواء 163 مشاة. وأشار المركز الإعلامي إلى تطهير منطقة الصفراء والسليم في عسيلان بشبوة.

هذا ويشن طيران التحالف سلسلة غارات على مواقع وتعزيزات للحوثيين قادمة من جنوب محافظة مأرب وأخرى قادمة من محافظة البيضاء. كما تقوم الفرق الهندسية بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات في مدينة النقوب قبل سيطرة قوات العمالقة عليها.

تصفية 3 قيادين حوثيين

هذا ولقي 3 قياديين من ميليشيا الحوثي مصرعهم في جبهة بيحان بمحافظة شبوة.

وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" أن القيادي الحوثي العميد أحمد الشامي أركان حرب الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة للميليشيا ونائبه أبو هادي غلاب قتلا في المعارك الدائرة بمديريات بيحان.

القيادي الحوثي أحمد محمد عبدالله الحمزة
القيادي الحوثي أحمد محمد عبدالله الحمزة

كما اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل القيادي أحمد محمد عبدالله الحمزة المعين وكيلا لمحافظة شبوة . وأكدت المصادر أن الحمزة قتل بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية.

وفي السياق، قال مدير أمن محافظة شبوة لـ "العربية" و"الحدث" إنه تم القبض على خلية حوثية في حوزتها أجهزة تنصت ومراقبة، موضحا أنها كانت تعمل على رصد ومتابعة قادة عسكريين.

وأضاف أن الخلية الحوثية كانت تخطط لزرع عبوات ناسفة لاستهداف قادة عسكريين، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق مع عناصر الخلية الحوثية وتأمين المحافظة.

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