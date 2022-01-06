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الإرياني: استمرار اختطاف موظفين أمميين يؤكد همجية الحوثي

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عناصر من ميليشيات الحوثي

الإرياني: استمرار اختطاف موظفين أمميين يؤكد همجية الحوثي

دبي - العربية.نت

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دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، استمرار اختطاف ميليشيا الحوثي، لاثنين من موظفي الأمم المتحدة العاملين في العاصمة صنعاء، منذ نوفمبر الماضي، وإخفائهما قسريا، دون توجيه أي تهم لهما، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

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وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر، اليوم الخميس، أن جريمة اختطاف موظفي الأمم المتحدة دون أي مبرر تؤكد همجية الميليشيا وعدم اكتراثها بالقوانين الدولية.

كذلك، أكد أن جرائم وانتهاكات الميليشيا منذ الانقلاب أثبتت أنها مجرد أداة لتنفيذ الإملاءات الإيرانية، مشيراً إلى أن ممارساتها لا تختلف عن التنظيمات الإرهابية "داعش، القاعدة".

إلى ذلك، طالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتهم القانونية بموجب القوانين والمواثيق الدولية.

"مجرمو حرب"

كما، طالب المجتمع الدولي بالتصدي الحازم لجرائم الحوثي والعمل على إدراجها في قوائم الإرهاب وملاحقة ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

وكانت الميليشيات الحوثية قد اختطفت في العاشر من نوفمبر 2021، اثنين من موظفي الأمم المتحدة ضمن حملة اختطافات طالت العشرات من الموظفين في السفارة الأميركية بصنعاء.

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