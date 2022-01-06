.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف يدمّر آليات للحوثي بشبوة ومأرب.. ومقتل 390 عنصراً

  • الخط
جانب من معارك مأرب (فرانس برس)
جانب من معارك مأرب (فرانس برس)

التحالف يدمّر آليات للحوثي بشبوة ومأرب.. ومقتل 390 عنصراً

دبي – العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب، و35 عملية في شبوة وذلك خلال 24 ساعة.

وأفاد التحالف بأن الاستهدافات في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 150 عنصراً .

بعد عملية نوعية.. الجيش اليمني يتقدم غرب وجنوب مأرب اليمن بعد عملية نوعية.. الجيش اليمني يتقدم غرب وجنوب مأرب

كذلك، أسفرت الاستهدافات في شبوة عن تدمير 25 آلية للميليشيات الحوثية ومقتل 240 عنصرا.

في موازاة ذلك، قال مراسل العربية/الحدث إن ألوية العمالقة سيطرت على مفرق الدهولي بوابة بيحان العلياء في شبوة، فيما تخوض المقاومة معارك عنيفة مع الميليشيات بمختلف انواع الاسلحة.

المقاومة اليمنية في مأرب (فرانس برس)
المقاومة اليمنية في مأرب (فرانس برس)

يأتي ذلك، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، ورجال القبائل في مأرب من تحرير العديد مواقع الاستراتيجية جنوب المحافظة وغربها.

وأفادت مصادر عسكرية للعربية/الحدث اليوم الخميس بأن الجيش شن عملية هجومية نوعية في جبهة الكسارة غرب مأرب، تمكن خلالها من استعادة السيطرة على عدة مناطق أبرزها مواقع في ملبودة وحمة الذئاب.

حصار في البلق الشرقي

أما في الجبهة الجنوبية للمحافظة، فواصلت قوات الجيش والقبائل تقدمها الميداني في جبهات البلق الشرقي، حيث فرضت حصارًا مطبقًا على مليشيات الحوثي في ما تبقى لها من جيوب أسفل جبل البلق الشرقي.

كما واصلت تقدمها عند جبهتي لظا والأعيرف صوب معسكر أم ريش.

يذكر أن الجيش اليمني حقق خلال الأيام الماضية تقدما ملموسا في محافظتي مأرب وشبوة على السواء.

استهداف المدنيين

أتى ذلك، بعد أن استهدفت الميليشيات مدينة مأرب المكتظة بالنازحين، بالصواريخ الباليستية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

ومنذ مطلع العام الماضي 2021، كثف الحوثيون استهداف مأرب، مستخدمين كذلك الطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية ودعوة الأمم المتحدة إلى وقف الهجمات التي تهدد حياة ملايين اللاجئين في المحافظة الغنية بالنفط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحذير خطير من جي بي مورغان حول مستقبل عملة مشفرة شهيرة تحذير خطير من جي بي مورغان حول مستقبل عملة مشفرة شهيرة
نادال عن دجوكوفيتش.. نادال عن دجوكوفيتش.. "عليه مواجهة عواقب قراراته"
الأكثر قراءة
بشرى سارة.. بشرى سارة.. "أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا"
مفاجأة من العيار الثقيل حول بسنت ضحية الابتزاز بالصور المفبركة مفاجأة من العيار الثقيل حول بسنت ضحية الابتزاز بالصور المفبركة
شاهد هنديا اعتقلوه وهو يبيع نساء مسلمات بمزاد علني أونلاين شاهد هنديا اعتقلوه وهو يبيع نساء مسلمات بمزاد علني أونلاين
شاهد سفاح الإسماعيلية يستمع للحكم بإعدامه ويقول: الحمد لله  شاهد سفاح الإسماعيلية يستمع للحكم بإعدامه ويقول: الحمد لله 
الضحية بسنت.. هكذا واجهتها أسرتها بالصور المفبركة الضحية بسنت.. هكذا واجهتها أسرتها بالصور المفبركة
سعوديون في معسكرات حزب الله! سعوديون في معسكرات حزب الله!
قبل أن تذهب
قوات عسكرية من روسيا ودول الجوار تصل كازاخستان
قوات عسكرية من روسيا ودول الجوار تصل كازاخستان
اكتشف المزيد