التحالف يدمّر آليات للحوثي بشبوة ومأرب.. ومقتل 390 عنصراً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب، و35 عملية في شبوة وذلك خلال 24 ساعة.

وأفاد التحالف بأن الاستهدافات في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 150 عنصراً .

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كذلك، أسفرت الاستهدافات في شبوة عن تدمير 25 آلية للميليشيات الحوثية ومقتل 240 عنصرا.

في موازاة ذلك، قال مراسل العربية/الحدث إن ألوية العمالقة سيطرت على مفرق الدهولي بوابة بيحان العلياء في شبوة، فيما تخوض المقاومة معارك عنيفة مع الميليشيات بمختلف انواع الاسلحة.

يأتي ذلك، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، ورجال القبائل في مأرب من تحرير العديد مواقع الاستراتيجية جنوب المحافظة وغربها.

وأفادت مصادر عسكرية للعربية/الحدث اليوم الخميس بأن الجيش شن عملية هجومية نوعية في جبهة الكسارة غرب مأرب، تمكن خلالها من استعادة السيطرة على عدة مناطق أبرزها مواقع في ملبودة وحمة الذئاب.

حصار في البلق الشرقي

أما في الجبهة الجنوبية للمحافظة، فواصلت قوات الجيش والقبائل تقدمها الميداني في جبهات البلق الشرقي، حيث فرضت حصارًا مطبقًا على مليشيات الحوثي في ما تبقى لها من جيوب أسفل جبل البلق الشرقي.

كما واصلت تقدمها عند جبهتي لظا والأعيرف صوب معسكر أم ريش.

يذكر أن الجيش اليمني حقق خلال الأيام الماضية تقدما ملموسا في محافظتي مأرب وشبوة على السواء.

استهداف المدنيين

أتى ذلك، بعد أن استهدفت الميليشيات مدينة مأرب المكتظة بالنازحين، بالصواريخ الباليستية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

ومنذ مطلع العام الماضي 2021، كثف الحوثيون استهداف مأرب، مستخدمين كذلك الطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية ودعوة الأمم المتحدة إلى وقف الهجمات التي تهدد حياة ملايين اللاجئين في المحافظة الغنية بالنفط.