.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

محافظ حضرموت: نجهز قوة احتياطية لمواجهة الحوثيين

  • الخط
قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني خلال المؤتمر الصحافي

محافظ حضرموت: نجهز قوة احتياطية لمواجهة الحوثيين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، الخميس، تجهيز قوة احتياطية من أبناء المحافظة اليمينة لمواجهة الحوثيين.

حضرموت.. إحباط مخطط إرهابي لتدمير منشآت حيوية اليمن إرهاب حضرموت.. إحباط مخطط إرهابي لتدمير منشآت حيوية

وقال في مؤتمر صحافي إنه لن يسمح لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بالتقدم باتجاه المحافظة وذلك من خلال تضييق الخناق عليها بمحافظة شبوة بعد تحرير بيحان واستكمال تحرير مديريتي عسيلان وعين، وفق ما نقلته وكالة سبأ اليمنية.

كما أضاف أن "حضرموت ستكسر الحوثي بشكل نهائي وستجبره على العودة لطاولة المفاوضات وتعود الشرعية إلى موقعها الأساسي"، محذرا من مخاطر الفكر الحوثي على النسيج الاجتماعي.

العمل بشكل عاجل

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجه اللواء الركن فرج البحسني بالعمل بشكل عاجل بالالتحام بأبناء المحافظة للدفاع عن حضرموت وأبنائها ومضاعفة الجهود في تلبيه مطالب ومتطلبات أبناء المحافظة والعمل على حل كل الإشكاليات القائمة، وفق ما نقلته "سبأ".

كما أكد في اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد توجب على الجميع توحيد الجهود والإمكانيات لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها التدميري الذي يستهدف كل أبناء الشعب اليمني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نادال عن دجوكوفيتش.. نادال عن دجوكوفيتش.. "عليه مواجهة عواقب قراراته"
خدعة بصرية.. شاهد الفيديو لتختبر قدرتك على الإدراك! خدعة بصرية.. شاهد الفيديو لتختبر قدرتك على الإدراك!
الأكثر قراءة
بشرى سارة.. بشرى سارة.. "أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا"
مفاجأة من العيار الثقيل حول بسنت ضحية الابتزاز بالصور المفبركة مفاجأة من العيار الثقيل حول بسنت ضحية الابتزاز بالصور المفبركة
شاهد هنديا اعتقلوه وهو يبيع نساء مسلمات بمزاد علني أونلاين شاهد هنديا اعتقلوه وهو يبيع نساء مسلمات بمزاد علني أونلاين
شاهد سفاح الإسماعيلية يستمع للحكم بإعدامه ويقول: الحمد لله  شاهد سفاح الإسماعيلية يستمع للحكم بإعدامه ويقول: الحمد لله 
سعوديون في معسكرات حزب الله! سعوديون في معسكرات حزب الله!
الضحية بسنت.. هكذا واجهتها أسرتها بالصور المفبركة الضحية بسنت.. هكذا واجهتها أسرتها بالصور المفبركة
قبل أن تذهب
فتح باب محاسبة الإخوان في تونس.. البداية بالغنوشي
فتح باب محاسبة الإخوان في تونس.. البداية بالغنوشي
اكتشف المزيد