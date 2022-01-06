محافظ حضرموت: نجهز قوة احتياطية لمواجهة الحوثيين

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، الخميس، تجهيز قوة احتياطية من أبناء المحافظة اليمينة لمواجهة الحوثيين.

وقال في مؤتمر صحافي إنه لن يسمح لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بالتقدم باتجاه المحافظة وذلك من خلال تضييق الخناق عليها بمحافظة شبوة بعد تحرير بيحان واستكمال تحرير مديريتي عسيلان وعين، وفق ما نقلته وكالة سبأ اليمنية.

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كما أضاف أن "حضرموت ستكسر الحوثي بشكل نهائي وستجبره على العودة لطاولة المفاوضات وتعود الشرعية إلى موقعها الأساسي"، محذرا من مخاطر الفكر الحوثي على النسيج الاجتماعي.

العمل بشكل عاجل

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجه اللواء الركن فرج البحسني بالعمل بشكل عاجل بالالتحام بأبناء المحافظة للدفاع عن حضرموت وأبنائها ومضاعفة الجهود في تلبيه مطالب ومتطلبات أبناء المحافظة والعمل على حل كل الإشكاليات القائمة، وفق ما نقلته "سبأ".

كما أكد في اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد توجب على الجميع توحيد الجهود والإمكانيات لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها التدميري الذي يستهدف كل أبناء الشعب اليمني.