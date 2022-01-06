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معارك عنيفة في شبوة.. والسيطرة على خط إمداد الحوثيين

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Yemeni army soldiers fire rockets at mountainous positions of al-Qaida militants at the town of Meyfaa, in Shabwa. (AP)
من شبوة (أرشيفية - أسوشييتد برس)

معارك عنيفة في شبوة.. والسيطرة على خط إمداد الحوثيين

دبي - العربية.نت

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لا تزال محافظة شبوة جنوب اليمن تشهد معارك ضارية، بين الجيش اليمني وألوية العمالقة من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وفي جديد تلك المعارك، أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الخميس، بسيطرة ألوية العمالقة على مفرق الدهولي بوابة بيحان العلياء.

كما سيطرت على مفرق حريب الرابط بين محافظة مأرب وشبوة، والذي يعد خط إمداد للحوثيين إلى المحافظتين.

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أعنف اشتباكات

إلى ذلك، أكد المراسل أن اشتباكات هي الأعنف منذ انطلاق عملية تحرير شمال غربي شبوة، تخوضها قوات ألوية العمالقة وسط مديرية بيحان لتطهير المدينة من عناصر ميليشيا الحوثي وسقوط عشرات القتلى والجرحى من مقاتلي الميليشيا التي تكبدت خسائر فادحة.

كما أوضح أن عشرات من عناصر الميليشيا استسلموا خلال الهجوم على مديرية بيحان.

من شبوة
من شبوة

يذكر أن تلك الهجمات على شبوة تأتي من سبعة اتجاهات، وبغطاء جوي من طيران تحالف دعم الشرعية.

فرار عناصر الحوثيين

وكانت الميليشيات تلقت خلال الأيام الماضية ضربات موجعه في بيحان. فيما أكد شهود عيان للعربية/الحدث حصول فرار جماعي لعناصر الحوثيين في اتجاه محافظة البيضاء عبر عقبة القنذع.

ما دفع الميليشيات إلى نصب نقاط تفتيش لمنع عناصرها من الفرار.

ومنذ أيام تشن القوات المشتركة بدعم من التحالف هجمات متزامنة على جبهات الميليشيا المدعومة من إيران في مأرب وشبوة على السواء، بالإضافة إلى البيضاء. وقد حققت تقدما في تلك المعارك، مسنودة بطيران التحالف.

يشار إلى أن الحوثيين سيطروا في سبتمبر 2021، على 3 مديريات جنوب شبوة، بينها مديرية عسيلان التي استعادتها القوات الحكومية الشرعية أمس، بالإضافة إلى مديريتي بيحان وعين.

والأسبوع الماضي، دفع الجيش اليمني بوحدات عسكرية من جبهة الساحل الغربي إلى شبوة، لاستعادة المناطق التي سقطت بأيدي الحوثيين.

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