الإرياني: الحوثيون يستخدمون موانئ اليمن لأغراض عسكرية

شدد وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني، على أن الأدلة التي عرضها المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي، السبت، في مؤتمر صحافي، تؤكد استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باستخدام موانئ اليمن في الحديدة، والصليف، ورأس عيسى لأغراض عسكرية، وتحويلها مخازن وورش لتجميع الصواريخ الباليستية، وتجهيز الزوارق المفخخة المسيرة عن بعد.

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وطالب الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة باتخاذ موقف حازم والضغط على مليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والحيلولة دون استخدامها نقطة انطلاق لشن الهجمات الإرهابية التي تستهدف خطوط الملاحة وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما تسائل عن موقف المنظمة من تعامل بعثتها لدعم اتفاق الحديدة مع القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابي منصور السعدي المسؤول عن عمليات القرصنة البحرية في البحر الأحمر، والمسؤول عن المجموعة المتورطة في قرصنة سفينة الشحن "روابي"، والمدرج على قوائم العقوبات الأميركية.

انتهاكات دولية

جاء ذلك بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكداً أن السفن التي تعرضت لهجمات قرصنة حوثية كانت بتخطيط من الحرس الثوري الإيراني، عارضاً مجموعة من الأدلة تشمل صوراً ومقاطع فيديو.

وأضاف التحالف في مؤتمر صحافي، السبت، أن الميليشيات انتهكت القوانين الدولية بعمليات قرصنة وخطف في المياه الدولية.

كذلك، كشف أن الميليشيات أطلقت 432 صاروخاً باليستياً من الحديدة، بالإضافة إلى 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر.

وأوضح أنه سجّل 13 انتهاكاً على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي انطلاقاً من الحديدة، مشيراً إلى تدمير عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات في البحر الأحمر.



سفينة روابي

في موازاة ذلك، أفاد التحالف بأن الميليشيات خططت للهجوم وخطف سفينة روابي التي تحمل علم دولة الإمارات بالمياه الدولية.

وقال إن السفينة كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى.

كما أشار في عرض مصور إلى أن الميليشيات هاجمت القاطرة "رابغ 3" جنوب البحر الأحمر، واستهدفت ناقلة النفط السعودية "بقيق" في البحر الأحمر أيضاً.

وأوضح المتحدث الرسمي، العميد الركن تركي المالكي، أن انتهاكات الحوثي تمثل التهديدات الإيرانية للملاحة الدولية.

في الأثناء، عرض تحالف دعم الشرعية أدلة على تجنيد الحوثيين للأطفال لتهديد وقرصنة الملاحة الدولية وأدلة أخرى تفضح مهاجمة الميليشيات الحوثية لسفينة تركية كانت تحمل القمح.

وأضاف أن الميليشيات تستخدم منظومة الصواريخ "نور" الإيرانية لاستهداف السفن، عارضاً أدلة على عمليات تفخيخ الزوارق وتجربتها لتهديد الملاحة الدولية.

وأكد أن الأمم المتحدة لم تتمكن من تنفيذ اتفاق ستوكهولم بسبب تعنت الميليشيات الحوثية، مشيراً إلى أن المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية ما زالت مطروحة.