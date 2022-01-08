شاهد.. أول فيديو من داخل بيحان بعد تحريرها من الحوثيين

شهدت محافظة شبوة في الساعات الماضية تقدماً كبيراً للجيش اليمني وألوية العمالقة مع تحرير مديرية بيحان.

فقد نشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أول فيديو من داخل بيحان بعد تحريريها من ميليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر بشرية وعسكرية جمّة.

مادة اعلانية

وكانت الألوية أكدت، أمس الجمعة، نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية بيحان، مشددة على جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة دون تأخير لتحرير "عين".

تحرير العليا

فيما أوضح الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، قبل ذلك، أن قوات الجيش والعمالقة، تمكنت من تحرير واستعادة مدينة العليا، المركز الإداري لمديرية بيحان، والسيطرة على الخط الإسفلتي الرابط بين بيحان ومحافظة البيضاء.

يذكر أن تلك التطورات الميدانية تأتي بعد أسبوع على إطلاق الجيش اليمني والعمالقة حملة متزامنة على جبهات محافظتي شبوة ومأرب، حقق خلالها تقدما ملموسا في المحافظتين على السواء.

وكان الحوثيون سيطروا في سبتمبر 2021، على 3 مديريات جنوب شبوة، بينها مديرية عسيلان التي استعادتها القوات الحكومية الشرعية قبل أيام، بالإضافة إلى مديريتي بيحان وعين.

فيما أطلقت الميليشيات منذ فيراير الماضي (2021) حملة على مأرب الغنية بالنفط، من أجل السيطرة عليها، إلا أنها لم تسجل إلا تقدما طفيفا، رغم الهجمات العنيفة على المنطقة التي تعج بملايين النازحين.