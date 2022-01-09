اليمن.. تفجيرات حوثية في عقبة القُندع لإعاقة التقدم باتجاه البيضاء

أقدمت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، اليوم الأحد، على تفجير عبارات عقبة القندع، المطلة على مديرية بيحان، لإعاقة تقدم قوات العمالقة ناحية محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأفادت مصادر ميدانية وإعلامية بأن الميليشيات الحوثية فجرت عبارتين في أهم منعطفين أسفل ومنتصف العقبة بعبوات ناسفة، ما أدى إلى إغلاق الطريق.

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وأوضحت أن تفجير عبارات عقبة القندع جاء بالتزامن مع تقدمات قوات العمالقة وسيطرتها على منطقة "الساحة"، مركز مديرية نعمان التابعة لمحافظة البيضاء أسفل عقبة القندع، والمحاذية لمديرية بيحان غرب شبوة.

وأضافت المصادر أن تفخيخ الطريق في عقبة القنذع من شأنه أن يعيق التقدم المتسارع لقوات العمالقة باتجاه محافظة البيضاء.

وكانت قوات العمالقة والجيش وسعت انتصاراتها الميدانية من شبوة إلى البيضاء، وانتزعت، أمس السبت، مركز أولى مديرياتها (مديرية نعمان)، من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وعقب الانتهاء من تحرير كامل مديرية بيحان، توغلت قوات العمالقة في البيضاء وحررت عزلة مسور آل دباش وعزلة اللخف وصولاً إلى عزلة الساحة مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الذراع الإيرانية.