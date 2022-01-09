بعد إعلان تحريرها.. التحالف يكشف عن حصيلة قتلى الحوثيين في شبوة

أعلنت ألوية العمالقة تحرير مديرية عين من الحوثيين آخر مديريات شبوة، حيث بدأت الألوية وبدعم قوات الشرعية ومن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، بشن هجوم من 3 محاور في مديرية عين شبوة.

فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال 24 ساعة.

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وأعلن التحالف مقتل 65 عنصرا إرهابيا وتدمير 11 آلية ومواقع اتصالات خلال عمليات مأرب.

وفي شبوة، أكد التحالف مقتل أكثر من 290 عنصرا إرهابيا وتدمير 30 آلية ومعسكرات خلال 39 عملية استهداف.

تحرير محافظة شبوة

وسجلت الساعات الأخيرة في محافظة شبوة اليمنية تقدماً كبيراً للجيش اليمني وألوية العمالقة، مع تحرير مديرية بيحان.

فبعد منح الميليشيات الحوثية مهلة 6 ساعات للانسحاب، أعلنت ألوية العمالقة اليوم الأحد انتهاء تلك المهلة، لتبدأ بالتالي المرحلة الثالثة من تحرير المحافظة، عبر استهداف مديرية عين.

ومن المتوقع أن تبدأ اليوم حملة جوية وبرية مركزة، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، ضد الميليشيات في مديرية عين، بهدف طردها.

محافظ شبوة: نسيطر على المحافظة خلال ساعات

وفي تصريحات خاصة، قال محافظ شبوة عوض محمد عبد الله العولقي لـ "العربية"، الأحد: "سنعلن خلال ساعات السيطرة الكاملة على المحافظة".

وأضاف أن "عملياتنا العسكرية ضد الميليشيات لن تتوقف، وستنتقل إلى مناطق أخرى".

موفد #العربية إلى #مأرب أحمد بجاتو: تحرير مديرية عين "مسألة وقت".. وميليشيات الحوثي تزرع الألغام لإبطاء تقدم ألوية العمالقة#اليمن pic.twitter.com/rHkBQR7Rfb — العربية (@AlArabiya) January 9, 2022

وشدد على أن "دعم التحالف كان الركيزة الأساسية في تحرير محافظة شبوة".

وطالب الحكومة اليمنية "بدعم التنمية في المحافظة بعد طرد الميليشيات منها".

تحرير بيحان

وكانت ألوية العمالقة أكدت في وقت سابق مساء أمس الجمعة، نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية بيحان، مشددة على جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة دون تأخير لتحرير "عين".

فيما أوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، قبل ذلك، أن قوات الجيش والعمالقة، تمكنت من تحرير واستعادة مدينة العليا، المركز الإداري لمديرية بيحان، والسيطرة على الخط الإسفلتي الرابط بين بيحان ومحافظة البيضاء.

استعادت مواقع ومناطق مهمة

كما أضاف، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث أمس، أن قوات الجيش والعمالقة استعادت مواقع ومناطق مهمة، أبرزها سوق العليا، والجبال والأماكن المحيطة به.

كذلك أكد أن هزائم الحوثيين تتوالى، ناهيك عن الفرار والانهيار في صفوف الميليشيات. وأفاد بأن الفرق الهندسية بدأت انتزاع الألغام وإزالة كل الموانع والسواتر، تمهيداً لعودة المواطنين إلى تلك المناطق المحررة، مؤكداً أن هناك ترحيباً كبيراً من قبل السكان، استبشاراً بطلائع الجيش والمقاومة.

إلى ذلك، كشف أنه تم القبض على عدد من عناصر الميليشيات، فيما لاذت مجموعات من عناصرها بالفرار نحو محافظة البيضاء.

يذكر أن تلك التطورات الميدانية تأتي بعد أسبوع على إطلاق الجيش اليمني والعمالقة حملة متزامنة على جبهات محافظتي شبوة ومأرب، حقق خلالها تقدما ملموسا في المحافظتين على السواء.

وكان الحوثيون سيطروا في سبتمبر 2021، على 3 مديريات جنوب شبوة، بينها مديرية عسيلان التي استعادتها القوات الحكومية الشرعية قبل أيام، بالإضافة إلى مديريتي بيحان وعين.

فيما أطلقت الميليشيات منذ فيراير الماضي (2021) حملة على مأرب الغنية بالنفط، من أجل السيطرة عليها، إلا أنها لم تسجل إلا تقدما طفيفا، رغم الهجمات العنيفة على المنطقة التي تعج بملايين النازحين.

شبوة.. ألغام الحوثي تحصد أرواح المدنيين

قُتل مدني بانفجار لغم للحوثيين أثناء مروره على متن دراجة نارية في طريق فرعي، بعد يومين من مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، غربي محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن.

وقال المرصد اليمني للألغام، الأحد، إن مدنيا يدعى، حسين عوض الهديبي المصعبي، في العقد الثاني من عمره، قُتل بانفجار لغم للحوثيين اثناء مروره على متن دراجة نارية في طريق فرعي بمنطقة "مبلقة" بمديرية بيحان غرب شبوة.

وخلال اليومين الماضيين، قتل 5 مدنيين يمنيين بانفجار ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي، في مديرية عسيلان غربي محافظة شبوة، والتي حررتها قوات العمالقة مؤخرا.

وقال المرصد اليمني للألغام إن 5 مدنيين قتلوا وأصيب آخرين بجروح خطيرة بانفجار ألغام حوثية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وأشار إلى أن فرق البرنامج الوطني لنزع الألغام تمكنت من انتزاع أكثر من 700 لغم وعبوة من مناطق عدة بمديرية عسيلان والتي زرعها الحوثيون بشكل مكثف وعشوائي.

وأوضح المرصد أن جميع مناطق عسيلان وبيحان شبوة تعاني من تلوث عالي من الألغام والعبوات والذخائر غير المنفجرة، داعيا المواطنيين إلى الحذر والنازحين إلى التريث وعدم العود السريعة إلى منازلهم، موضحا أن الفرق الهندسية تعمل حاليا جاهدة لتطهير تلك المناطق من الألغام.